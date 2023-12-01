المغرب.. المقاطعة نصرة لغزة تُجبر شركتين أجنبيتين على مغادرة البلاد

وطن – كشفت صحيفة “Maroc Hebdo” المغربية الناطقة بالفرنسية، عن حجم تأثير حملات المناصرة والمقاطعة التي عمت العالم تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب وحشية إسرائيلية، وذكرت أنه تم إجبار شركتين أجنبيتين في المغرب على مغادرة البلاد.

وقالت الصحيفة إن سلسلة المقاهي الأمريكية “ستاربكس” والماركة السويدية للملابس الجاهزة “H&M”قررتا مغادرة المغرب ابتداء من من منتصف كانون الأول/ديسمبر 2023.

وأوضحت أن سبب المغادرة تضرر الشركتين من المقاطعة التي شارك بها المغاربة بعد الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة.

أثر قوي للمقاطعة

وأشارت “Maroc Hebdo” إلى أن الشركتين تشغلان عددا كبيراً من اليد العاملة المغربية التي ستجد نفسها دون عمل.

وكان المغرب قد شهد في عدد من مدنه تظاهرات ووقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة، دعت لها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.

وجاءت الاحتجاجات تضامنا مع فلسطين بعد انتهاء الهدنة واستئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

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التنديد بدعم الاحتلال والمطالبة بإنهاء التطبيع

ورفع المحتجون شعارات نددت بالدعم الغربي لإسرائيل، التي تشن حربا على غزة وتستهدف المدنيين خاصة النساء والأطفال وهم العدد الأكبر من ضحايا القصف.

كما رفع المتظاهرون في الدار البيضاء وبرشيد وآسفي، لافتات تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لوقف الحرب على غزة.

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يذكر أن العديد من المدن المغربية بينها العاصمة الرباط تشهد بشكل شبه يومي وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويطالب المغاربة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات وباتوا يرفعون صوتهم مطالبين القيادة السياسية بضرورة إنهاء التطبيع مع الاحتلال، والنأي بالنفس عنه في ظل الجرائم التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني ليس في غزة وحدها بل وفي الضفة الغربية والقدس.