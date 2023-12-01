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    الهدهد

    أبو تريكة يبعث برسالة لأهالي غزة بعد عودة “العربدة الصهيونية”

    أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة علق على الأحداث الدامية في قطاع غزة وعودة الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد مدنيي القطاع واصفاً إياها بالعربدة الصهيونية
    محمد أمينبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    محمد أبو تريكة
    نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة

    وطن – تفاعل لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، مع الأحداث الدامية والخطيرة في قطاع غزة، بعد عودة الحرب الإسرائيلية إليها بشكل وحشي كما السابق واصفاً إياها “بالعربدة الصهيونية”.

    وبتغريدة وصفها متابعون بالنارية قال أبو تريكة الذي يوصف بأنه أكبر الرياضيين الداعمين للقضية الفلسطينية في تاريخ كرة القدم: “وعادت العربدة الصهيونية والمجازر فى حق أهلنا فى غزة بدعم أمريكي مستمر”.

    وأضاف محمد أبو تريكة في منشوره على منصة إكس: “نسأل الله أن يعجل لغزة ولشعبها بالفرج ويعز أرضها وأحرارها ويربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم”.

    تغريدة محمد أبو تريكة على عودة الحرب بعد الهدنة
    تغريدة محمد أبو تريكة على عودة الحرب الإسرائيلية على غزة بعد الهدنة

    أبو تريكة ومواقفه ضد الاحتلال

    ويعرف “أبو تريكة” بمواقفه الجريئة المناهضة للاحتلال وللأنظمة الديكتاتورية في الوطن العربي. ولطالما شارك في مبادرات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة خلال فترة لعبه مع المنتخب ونادي الأهلي المصري.

    وعلق خالد زلط على منشور النجم المصري بصورة جدارية أبو عبيدة مع علم فلسطين وكتب: “قريب بإذن الله الأرض هترجع لأصحابها ويتحقق وعد الله بسواعد الأبطال”.

    وكتب أحد معجبي أبو تريكة تعليقاً تساءل فيه عن ضمير الجيوش العربية وفي مقدمتها الجيش المصري: “الكيان وامريكا يريدان تهجير شعب غزة إلى سيناء بالقوة وهذا تهديد واضح للأمن القومي المصري أين الجيش المصري من هذا”.

    وأضاف: “أين الأزهر ومن ورائهم الشعب وقبل كل هذا دعم وحماية المسلمين في غزة ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

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    أمريكا والاحتلال الإسرائيلي

    وعلق أبو أيمن: “لنكن واقعيين العدو الحقيقي للعالم الإسلامي هي الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى و بعض الأنظمة الغربية أما الكيان الصهيوني هو فقط من يقوم بتنفيذ كل هذه المخططات”.

    محمد أبو تريكة
    محمد أبو تريكة يعلق على دعم أمريكا لإسرائيل في حربها على غزة

    وكان النجم المصري قد شارك تغريدة أكد فيها أن: “أمريكا وابنها الغير شرعي ((الكيان الصهيونى))أكذوبة العالم يتصارعان أيهما اقذر من الأخر”.

    وتابع محمد أبو تريكة في تغريدته التي نشرها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر: “المجتمع الدولي ومؤسساته إلى مزبلة التاريخ” وختم بآية قرآنية: “سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ”.

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