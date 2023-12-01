أبو تريكة يبعث برسالة لأهالي غزة بعد عودة “العربدة الصهيونية”

وطن – تفاعل لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، مع الأحداث الدامية والخطيرة في قطاع غزة، بعد عودة الحرب الإسرائيلية إليها بشكل وحشي كما السابق واصفاً إياها “بالعربدة الصهيونية”.

وبتغريدة وصفها متابعون بالنارية قال أبو تريكة الذي يوصف بأنه أكبر الرياضيين الداعمين للقضية الفلسطينية في تاريخ كرة القدم: “وعادت العربدة الصهيونية والمجازر فى حق أهلنا فى غزة بدعم أمريكي مستمر”.

وأضاف محمد أبو تريكة في منشوره على منصة إكس: “نسأل الله أن يعجل لغزة ولشعبها بالفرج ويعز أرضها وأحرارها ويربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم”.

أبو تريكة ومواقفه ضد الاحتلال

ويعرف “أبو تريكة” بمواقفه الجريئة المناهضة للاحتلال وللأنظمة الديكتاتورية في الوطن العربي. ولطالما شارك في مبادرات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة خلال فترة لعبه مع المنتخب ونادي الأهلي المصري.

قريب بإذن الله الأرض هترجع لأصحابها

ويتحق وعد الله بسواعد الابطال pic.twitter.com/MbdG3KTeed — Khalid Zalat (@Khalid_zalat) December 1, 2023

وعلق خالد زلط على منشور النجم المصري بصورة جدارية أبو عبيدة مع علم فلسطين وكتب: “قريب بإذن الله الأرض هترجع لأصحابها ويتحقق وعد الله بسواعد الأبطال”.

الكيان وامريكا يريدان تهجير شعب غزة إلى سيناء بالقوة وهذا تهديد واضح للأمن القومي المصري أين الجيش المصري من هذا وأين الأزهر ومن ورائهم الشعب وقبل كل هذا دعم وحماية المسلمين في غزة ولا حول ولا قوة إلا بالله — K B S (@KBS38125184) December 1, 2023

وكتب أحد معجبي أبو تريكة تعليقاً تساءل فيه عن ضمير الجيوش العربية وفي مقدمتها الجيش المصري: “الكيان وامريكا يريدان تهجير شعب غزة إلى سيناء بالقوة وهذا تهديد واضح للأمن القومي المصري أين الجيش المصري من هذا”.

وأضاف: “أين الأزهر ومن ورائهم الشعب وقبل كل هذا دعم وحماية المسلمين في غزة ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

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أمريكا والاحتلال الإسرائيلي

وعلق أبو أيمن: “لنكن واقعيين العدو الحقيقي للعالم الإسلامي هي الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى و بعض الأنظمة الغربية أما الكيان الصهيوني هو فقط من يقوم بتنفيذ كل هذه المخططات”.

وكان النجم المصري قد شارك تغريدة أكد فيها أن: “أمريكا وابنها الغير شرعي ((الكيان الصهيونى))أكذوبة العالم يتصارعان أيهما اقذر من الأخر”.

وتابع محمد أبو تريكة في تغريدته التي نشرها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر: “المجتمع الدولي ومؤسساته إلى مزبلة التاريخ” وختم بآية قرآنية: “سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ”.