سيدة فلسطينية تصفف شعر طفلتها من فوق ركام منزلها المدمر بغزة (فيديو)

وطن- تداول نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تصفف شعر طفلتها من فوق ركام منزلها المدمر بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

ويُظهر في مقطع الفيديو المتداول السيدة الفلسطينية وهي تصفف شعر طفلتها من فوق ركام منزلها المدمر بعد قصفه من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوب غزة.

سيدة فلسطينية تصفف شعر طفلتها من فوق ركام منزلها بغزة

ويمثل فعل السيدة الفلسطينية مع طفلتها هي بمثابة رسالة تحدي إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر منزلها خلال حربه على القطاع.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي نحو 1600 مجزرة ويزيد بحق المدنيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة، بقصف الأحياء السكنية والمنازل والمساجد والكنائس على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار، ليرتقي الألاف من الشهداء في صفوف المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

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شح الإمكانيات في غزة

ناهيك عن محاصرة العديد من المشافي الصحية من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة والشمال وخروج العديد منها عن الخدمة، إلا أن القائمين على إدارة الطواقم الطبية بغزة استطاعوا من استعادة بشح الإمكانيات عدد منها خلال أيام الهدنة المؤقتة التي شارفت على الانتهاء بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.

ورغم جهود الوساطة القطرية والمصرية في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت مع نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن ما زال الأهالي يعانون من شح الإمكانيات والوقود كغاز الطهي والسولار والبنزين، نتيجة الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي مع بداية الحرب في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب الحصيلة الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد ارتقى أكثر من 15 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ بنسبة تفوق 80%، وأصيب ما يزيد عن 34 ألف أخرين بجراح مختلفة.