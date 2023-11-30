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    الهدهد

    “لأجل غزة”.. الرئيس الألماني يتعرض لموقف “مذل” في قطر (فيديو)

    تعرض الرئيس الألماني فرانك شتاينماير لموقف وصف بالمذل في قطر بعد انتظاره نصف ساعة بالطائرة دون أن يستقبله أي مسؤول قطري
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    الرئيس الألماني فرانك شتاينماير في قطر
    الرئيس الألماني فرانك شتاينماير في قطر

    وطن – كشفت وسائل إعلامية عن موقف وصفه متابعون بالمذل تعرض له الرئيس الألماني فرانك شتاينماير بعد وصوله إلى قطر، فسره بعض الرواد بأنه قد يكون على صلة بمواقف برلين من غزة.

    ووفق وكالة الأناضول اضطر الرئيس الألماني فرانك شتاينماير للانتظار في الطائرة لنحو نصف ساعة قبل أن يغادرها لعدم وجود أي مسؤول قطري في استقباله لدى وصوله إلى قطر.

    ونزلت زوجة الرئيس الألماني إلكه بودنبندر والوفد المرافق لها من الطائرة في وقت سابق.

    هل تجاهلت قطر الرئيس الألماني لأجل غزة؟

    وأظهرت لقطات متداولة في منصات التواصل الاجتماعي شتاينماير وهو يقف عند باب الطائرة، عاقدا ذراعيه فيما يبدو وأنه غير راض عن عدم استقباله وتجاهله.

    وحسب ما تم تداوله في وسائل إعلام ومنصات التواصل تم تفسير هذا الموقف على أنه ربما ردة فعل من قطر على سياسة ألمانيا حيال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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    وبعد تلك الفترة (نصف ساعة) كان سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر في استقبال الرئيس الألماني الذي التقى لاحقاً أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

    وبحسب ما نقلته جريدة القدس عن وكالة دويتشه الألمانية فإن خلافاً قطرياً – ألمانياً آخر يطفو للسطح بعد ترك الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، ينتظر لنصف ساعة عند بوابة طائرته لدى وصوله إلى قطر دون أي استقبال بسبب خلافات حول أحداث غزة.

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