استشهاد سيدة فلسطينية حامل طعنها مستوطن أمام أطفالها في مدينة اللد (فيديو مروع)

وطن- استشهدت سيدة فلسطينية حامل في مدينة اللد، بعدما طعنها مستوطن متطرف بينما كانت في طريقها لتوصيل أطفالها للمدرسة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، المستوطن المتطرف وهو يباغت السيدة من ظهرها واعتدى عليها بوحشية أمام أطفالها.

يهودي صهيوني يطعن سيدة فلسطينية حامل وهي في طريقها لتوصيل أطفالها إلى المدرسة في مدينة اللد المحتلة قبل قليل . "تم الإعلان عن استشهادها قبل قليل .🇵🇸 pic.twitter.com/pG53a5RIqh — غزة الآن – Gaza Now (@nowgnna) November 30, 2023

وبينما حاولت السيدة، الدفاع عن نفسها، إلا أن القاتل وجّه لها عدة طعنات قاتلة ما أدّى إلى استشهادها في وقت لاحق.

استشهاد طفلين قنصا في جنين

وتأتي هذه الواقعة المأساوية، بعد أخرى مشابهة وقعت يوم الأربعاء، حيث استشهد طفلان فلسطينيان قنصاً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة قنص جنود الاحتلال الطفلين في محيط مخيم جنين، وهما آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما).

وبيّن مقطع مصور تعرض أحد الطفلين الشهيدين لإطلاق نار خلال وجوده أمام منزل عائلته في شارع البساتين بالمخيم، كما بيّنت صور التقطتها كاميرات مراقبة تعرض الطفل الآخر لإطلاق نار خلال وجوده في الشارع نفسه.

الطفل باسل ابو الوفه #بأي_ذنب_قتلت

من اطفال جنين كان يلعب مع رفاقه قام بقنصه الجندي النازي الاسرائيلي بعد اقتحام مخيم جنين

الاعلام الغربي لايرى الا سرير #ElonGoToGaza

وداع امه له 💔 😭 pic.twitter.com/sF9vzkAoOH — ༺ هبـــة مــلا علــــوان ༻ 🇮🇶 (@UmKrar313) November 30, 2023

مقتل 3 إسرائيليين في عملية القدس

وفي رد على ما يبدو على هذا الإجرام، نفذ شقيقان فلسطينيان عملية إطلاق نار في مدينة القدس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة ستة آخرين.

وكشفت تحقيقات أولية أن الهجوم كان مشتركا بين عملية دعس وإطلاق نار، ومنفذيه قدما من القدس الشرقية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الحاخام إليمالك واسرمان عميد المحكمة الحاخامية في أشدود من بين قتلى عملية إطلاق النار بالقدس اليوم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن منفذي الهجوم أسيران سابقان ينتميان لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهما من قرية صور باهر جنوب القدس.