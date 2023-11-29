4 طلبات من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم للفيفا على ضوء الأوضاع في فلسطين

وطن- خاطب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم، على ضوء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدن وقرى الضفة الغربية على مدار الوقت.

وطالب الاتحاد الفلسطيني الفيفا بتعزيز دورها تجاه ما يحدث من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها على قطاع غزة منذ الشهر الماضي.

الفيفا وطلبات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

وشدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على ضرورة التزام اتحاد الفيفا بالمنصوص عليه في المادة الثالثة من نظامه الأساسي باحترام جميع حقوق الانسان المعترف بها دولياً وتعزيز احترام تلك الحقوق، ونطلب مساعدتكم في التالي:

– إدانة الاعتداءات على المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمرافق الرياضية في فلسطين وخاصة قطاع غزة.

– الدعوة للوقف الفوري للأعمال العدائية بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ال27 من شهر أكتوبر الماضي.

– حث الحكومات المعنية على إنهاء الحصار الكامل على قطاع غزة وإنشاء ممرات إنسانية دائمة لتوصيل الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمياه والموارد الطبية والوقود وتشغيل البنية التحتية وتمكين وكالات الإغاثة من الوصول إلى غزة.

– دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تجاه إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري والسيطرة الذي وصفته المنظمات الحقوقية وخبراء الأمم المتحدة بالفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

الحرب الإسرائيلية على غزة

وقال الاتحاد الفلسطيني في الخطاب الذي وجهه إلى اتحاد الفيفا على ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة، ” منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي وفلسطين تواجه مأساة إنسانية لا مثيل لها، حيث بلغ عدد الضحايا المؤكدين 14 ألف شخصاً قتلوا في الغارات الجوية العشوائية والهجمات البرية الإسرائيلية في غزة غالبيتهم العظمى من المدنيين”.

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وأضاف الاتحاد، “المثير للصدمة أن حوالي 6 ألاف و150 من هؤلاء الضحايا كانوا من الأطفال، و4 ألاف امرأة”.

وواصل، ” تشير التقديرات الحالية أن القصف الإسرائيلي المستمر بلا هوادة قد أدى إلى تشريد ثلثي سكان غزة، البالغ عددهم 2.300 مليون ألف نسمة”.

رسميا.. 4 طلبات من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى فيفا بسبب ما يحدث في غزة 🇵🇸✌️⚽ pic.twitter.com/GcFmbmFjIl — FilGoal (@FilGoal) November 28, 2023

فقدان 85 رياضياً في غزة

واستكمل الاتحاد الفلسطيني، ” تعرضت المباني مثل المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس بما في ذلك المدارس الخاصة بالأمم المتحدة مرافق كرة القدم لأضرار جسيمة أو تدمير بشكل كامل بسبب القنابل الإسرائيلية”.

وأردف، “ينعي مجتمع كرة القدم فقدان ما لا يقل عن 85 رياضياً منهم 55 من اللاعبين ومسؤولين مسجلين بما في ذلك الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل بشكل مأساوي إلى جانب عائلاتهم بأكملها”.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد بلغت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 34 ألف شخص بجراح مختلفة، وفق تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حتى الآن.