يقاتلون بـ”سراويل وشباشب”.. ناشط إسرائيلي: حماس قتلت 3000 من جنودنا في غزة (شاهد)

وطن- كشف التيك توكر الإسرائيلي الشهير كريس جوش، عن عدد ضخم من قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال جوش في مقطع فيديو، إنّ حماس قتلت حتى الآن نحو 3000 جندي من الجيش الإسرائيلي، وجرحت أكثر من 11 ألف من الجيش.

وأضاف كريس جوش أن حماس تمكنت من تدمير مئات المركبات والدبابات والجرافات وغيرها من الآليات الإسرائيلية، متابعا وهو يتحدث عن رجال المقاومة: “هذه مجموعة تتجول بسراويل أديداس وشباشب”.

واستطرد: “هذه مجموعة معزولة عن العالم، هل يمكنكم أن تتخيلوا مدى غضب الناس في إسرائيل الآن.. بطبيعة الحال لا تغطي وسائل الإعلام الرئيسية أيا من هذا، لكن الناس داخل إسرائيل لديهم أدلة واضحة على أن أبناءهم وبناتهم يعودون في صناديق.. لا يمكن إخفاء ذلك”.

غضب إسرائيلي من حكومتهم

وأشار كريس جوش إلى أن الإسرائيليين يشعرون بالغضب من حكومتهم، وأنهم تحملوا ما يكفي، كاشفا عن موجة نزوح كبيرة من إسرائيل جراء ذلك.

وشدد على أن السلام هو الطريق الوحيد لأنه لا يمكن التخلص من قوة موجودة تحت الأرض، وأن إسرائيل لا تعرف إلى أين تقود الأنفاق في غزة، ولا تعرف ما إذا كانت حماس تُعيد ترتيب صفوفها تحت الأرض.

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يُشار إلى أن إسرائيل متهمة على صعيد واسع بأنها تُخفي الرقم الحقيقي لعدد قتلاها وخسائرها في المعارك البرية التي خاضتها مع المقاومة الفلسطينية في غزة، وذلك قبيل بدء الهدنة الإنسانية.

6 قتلى وجرحى كل ساعة

وكان الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، قد كشف في وقت سابق أن جيش الاحتلال يخسر آلية و6 أفراد بين قتيل وجريح كل ساعة و20 دقيقة، وبالتالي فهذا يعني سقوط 3185 قتيلا وجريحا، وقد جاءت تصريحاته تلك بعد مرور 22 يوما من العملية البرية.

وأوضح الدويري، أن إسرائيل لن تفصح عن خسائرها الحقيقية قبل 6 أشهر من انتهاء المعركة.

وتُسجل الحصيلة المعلنة من جيش الاحتلال، سقوط 72 قتيلا خلال المعارك البرية في غزة، في حين تقول المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس إن العدد الحقيقي لقتلى الاحتلال أضعاف ما يتم إعلانه.