“قلباً ودماً.. من المحروسة بالله إلى المحررة بإذن الله”.. تيفو تاريخي لأنصار اتحاد العاصمة الجزائري تضامناً مع فلسطين (فيديو)

وطن- عبر فريق اتحاد العاصمة الجزائري عن تضامنه مع فلسطين، من خلال رفع تيفو تاريخي من قبل أنصاره داخل مدرجات الملعب، نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورفعت جماهير اتحاد العاصمة الجزائري تيفو داخل مدرجات الملعب خلال مباراة فريقها الماضية أمام منافسه الهلال الليبي، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الاتحاد الأفريقي 2023-2024.

تيفو جماهير اتحاد العاصمة الجزائري تضامناً مع فلسطين

وكتب على التيفو التاريخي لأنصار اتحاد العاصمة الجزائري، ” قلباً ودماً من المحروسة بالله إلى المحررة بإذن الله”.

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب هي الأعنف في تاريخ الصراع منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، بحق المدنيين الفلسطينيين في أماكن متفرقة بالقطاع، من خلال ارتكاب المجازر بحق الأحياء السكنية والمدارس والمنازل والكنائس على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

وارتقى الألاف من الشهداء الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ في تلك المجازر البشعة بحق المدنيين، في ظل الصمت والتأييد الدولي والتخاذل العربي على ما يحدث في غزة لإيقاف الحرب الإسرائيلية بشكل نهائي على قطاع غزة.

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واستشهد نحو 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 33 ألف بجراح مختلفة، فيما لا يزال مفقودين عالقون تحت ركام أنقاض المنازل المدمرة في أماكن متفرقة من قطاع غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مباراة اتحاد العاصمة ضد الهلال الليبي

وحقق فريق اتحاد العاصمة الجزائري الفوز النظيف على الهلال الليبي، الأحد، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الاتحاد الأفريقي 2023-2024.

وسجل هدفي اتحاد العاصمة الجزائري، اللاعب إسلام مريلي في الدقيقة ال54، وتوميسانج أوريبوني في الدقيقة ال94 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

ويعتلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري صدارة ترتيب مجموعة كأس الاتحاد الأفريقي برصيد 3 نقاط، متساوياً مع المتصدر فيوتشر المصري بنفس النقاط لهذا الموسم.