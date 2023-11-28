فيديو مروع لأطفال خدج في غزة تحللت جثامينهم وخرج منها الدود

وطن – تتوالى المشاهد المأساوية القادمة من قطاع غزة، بعد تعرضه لحرب همجية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بدءا من السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وكان آخرها جثث أطفال خدج في مستشفى النصر.

ففي مشهد مروع التُقط من مستشفى النصر للأطفال في قطاع غزة، شوهد عدد من الأطفال الخُدَّج وقد تحللت جثامينهم حتى خرج الدود منها.

جاء ذلك بعدما رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي، إخراجهم للعلاج على الرغم من المناشدات العديدة التي وجهتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وداع ما قبل الموت

وقال متلقط الفيديو، الذي وثّق هذه الفاجعة من داخل غرفة العناية المركزة، إنّ الأهالي اضطروا لتوديع أبنائهم وتركهم يموتون على الأسرّة بسبب تعنت جيش الاحتلال.

اقرأ أيضا:

وأضاف أنّ جيش الاحتلال رفض إخراج الأطفال، بل ومنع أي أحد من إخراجهم من المستشفى.

حرب همجية على غزة وأطفالها

وُتوصف الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، بأنها تستهدف الأطفال، وهو ما يُستدل عليه بالكلفة الكبيرة التي دفعها الأطفال في هذه الحرب.

واستشهد أكثر من 6150 طفلا من ما يزيد عن 15 ألف شهيد فلسطيني في الحرب الإسرائيلية على غزة، في حين يوجد سبعة آلاف مفقود حتى الآن بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.

مئات الأطفال بُترت أطرافهم

وفي توثيق آخر لهذه الأهوال، قال الجراح البريطاني الفلسطيني الدكتور غسان أبو ستة، إنه يقدر أن ما بين 700 و900 طفل قد بُترت أطرافهم خلال الحرب على غزة.

جاء ذلك في شهادة أدلى بها بعدما عاد إلى لندن بعد أن أمضى عدة أسابيع في علاج المرضى في مستشفيات غزة.