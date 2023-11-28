أطفال غزة يجمعون بقايا المصاحف في مسجد دمره الاحتلال ورسالة مؤلمة.. فيديو يحرك الصخر

وطن- انتشر مقطع فيديو مؤثر، يُظهر تصرفا مذهلا من قِبل أطفال فلسطينيين في قطاع غزة.

مقطع الفيديو، بيَّن عددا من الأطفال وهم يجمعون بقايا المصاحف من مسجد عمر بن الخطاب، الذي دمره طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.

وشوهد الأطفال وهم ينقّبون بين حُطام المسجد الذي دمَّرته قوات الاحتلال، ويجمعون بقايا المصاحف.

من بين هؤلاء الأطفال، كانت الطفلة مريم التي سألها ملتقط الفيديو عن سبب إقدامهم على هذا الأمر، فردّت قائلة: “حرام.. مكتوب عليه اسم الله”.

فيما ظهرت طفلة أخرى تُدعى أميرة، وهي تحمل بقايا أحد المصاحف بين يديها.

وتعرضت مساجد غزة للعديد من الغارات التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على القطاع التي بدأت في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

تدمير أكثر من 50 مسجدا

وتكشف إحصاءات أن غارات الاحتلال الإسرائيلي، دمّرت منذ 7 أكتوبر، أكثر من 50 مسجدًا، أحدها المسجد العمري وسط مدينة غزة وعمره يزيد على 1300 عام، بجانب ثلاث كنائس، إحداها تعتبر ثالث أقدم الكنائس في العالم.

وسبق أن أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عشرات دور العبادة من مساجد وكنائس في قطاع غزة.

ووصف المرصد الحقوقي، جرائم الاحتلال في هذا الصدد بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولقوانين الحرب وأعرافها.