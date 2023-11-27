مراسل الجزيرة يعتذر لطفلة فلسطينية بعد انهيارها من البكاء أمام الكاميرا (شاهد)

وطن- اعتذر مراسل قناة الجزيرة مباشر، لطفلة فلسطينية من حي الصبرة في قطاع غزة، بعدما بكت وهي تتحدث عن استشهاد شقيقها جراء غارة إسرائيلية.

وكان مراسل “الجزيرة مباشر” يسأل الطفلة بسمة نهيقي، عن وضعهم وما إذا كان منزلهم تعرض للقصف خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبكت الطفلة بحرقة ودموع مؤثرة، وهي تقول إن شقيقها استشهد جراء قذيفة إسرائيلية ضربت المنزل الذي كانوا يقطنون فيه.

تأثر المراسل، ببكاء الطفلة وقال لها معتذرا: “أنا آسف إني سألتك هذا السؤال”، ثم حاول التخفيف عنها بالقول: “هذا هو حال كل الشعب”، وسألها من أي منطقة هي، فأجابت بأنهم من حي الصبرة.

وأشارت الطفلة إلى أنّ منطقة الصبرة تعرضت للعديد من الغارات الإسرائيلية، في حين اضطروا للمغادرة إلى شارع البركة للإقامة في منزل شقيقتها.

ووجهت بسمة رسالة من أطفال غزة، للعالم العربي والغربي، قائلة: “بدنا نعيش طفولتنا.. حسبي الله عليهم.. مش عارفة إيش أحكي”.

أكثر من 6000 طفل شهيد في غزة

ودفع أطفال غزة كلفة مؤلمة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، حيث استشهد أكثر من 6000 طفل خلال هذه الحرب الهمجية.

بجانب هذه الكلفة الدامية، فإنّ الوضع المعيشي لأطفال غزة يعتبر بائسا بشكل كبير، وسبق أن قالت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة إنّ أطفال القطاع لا يحصلون على الحد الأدنى الكافي لهم من مياه الشرب.

كما أن العديد من الأمراض تنتشر في صفوفهم بسبب قلة التغذية وعدم توفر مياه نظيفة، حسبما أعلنت اليونسيف في وقت سابق.

وقدّرت المنظمة الأممية، أن أكثر من 800 ألف طفل نزحوا من منازلهم، ويعيشون ظروفا بيئية صعبة في مراكز الإيواء المكتظة.