مجندات يفضحن جيش الاحتلال: تلقينا أوامر بضرب منازل الإسرائيليين في 7 أكتوبر (تفاصيل مثيرة)

وطن- نشرت القناة 12 العبرية تقريرًا التقت فيه مع مجندات إسرائيليات، تحدثن عن وصول أوامر بضرب بيوت المدنيين الإسرائيليين يوم عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

تعزز المعلومات التي وردت في هذا التقرير، من الاتهامات الموجهة لجيش الاحتلال بأنه قصف المدنيين الإسرائيليين بالمروحيات والدبابات في ذلك اليوم.

ففي هذا التقرير، قالت مجندة إسرائيلية: “لم يكن أحدٌ مدربا منّا لقيادة ناقلة الجنود المدرعة.. كنا في حاجة لتدريب خاص لم يتلقاه أحدٌ منّا”.

فيما ذكرت مجندة أخرى: “كسرنا باب المجمع ودخلناه واتبعنا إشاراته (تقصد جنديا كان في المكان).. قال لي الجندي أطلقي (النار) هناك يوجد إرهابيون.. سألته هل هناك مدنيون، قال لي لا أعلم، فقط أطلقي”.

وتابعت: “قررت ألا أطلق.. إنه مجمع إسرائيليون.. وأطلقت برشاشي على أحد المنازل”.

وكانت ضجة قد أثيرت مؤخرا، إزاء المعلومات التي كشفتها تحقيقات شرطة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص احتمال مقتل مئات الإسرائيليين بنيران جيش الاحتلال خلال معركة “طوفان الأقصى” في السابع من الشهر الماضي.

وكانت هذه المعلومات قد أفادت بأن مقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي أطلقت النار على المشاركين في مهرجان الموسيقى نوفا بمستوطنة “ريعيم” في غلاف غزة؛ سعيا منها لقتل المسلحين من فصائل المقاومة الفلسطينية الذين وصلوا للمكان.

وقال ضابط كبير في الشرطة، إن التحقيقات الأولية كشفت أن مقاتلة تابعة لجيش الاحتلال وصلت إلى مكان الحفل قادمة من قاعدة “رمات دافيد” قرب حيفا، وأطلقت النار على المسلحين، وعلى ما يبدو أصابت أيضا العديد من المحتفلين الذين كانوا بالمكان.

JUST IN || 🛑 A SCANDAL 🛑

the Hebrew newspaper "Haaretz":

ISRAELI SECURITY INVESTIGATIONS

indicate that Hamas DID NOT know in advance about the music concert in the Gaza Strip on October 7, and that an ISRAELI MILITARY HELICOPTER OPENED FIRE on the celebrating settlers and… pic.twitter.com/YeMA6KLbKv

— Uppo 𓂆 (@boodi4) November 18, 2023