ما أحلاني.. أسير فلسطيني محرر “سعيد” وهو يشاهد نفسه على شاشة الجزيرة (فيديو مؤثر)

وطن- ظهر الأسير المحرر مالك مراد بوجة، بإطلالة مؤثرة على شاشة الجزيرة مباشر، في لقاء أجري معه، بُعيد إطلاق سراحه في الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والاحتلال الإسرائيلي.

وبينما كان مالك مراد بوجة يُجري المقابلة، بدى سعيدا وهو يُشاهد نفسه على شاشة التلفاز، ومن الواضح أن أحدا ممن كان بجواره لوح له على الشاشة، فأبدى الأسير المحرر سعادة كبيرة.

"ما أحلاني".. الأسير المحرر مراد بوجة يشاهد نفسه على شاشة #الجزيرة_مباشر ويصف شعوره لحظة خروجه من سجون الاحتلال #فلسطين pic.twitter.com/yIZNbga4F2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 26, 2023

وفيما أكّد المذيع أحمد طه، للأسير المحرر بأنه على الهواء على شاشة الجزيرة مباشر، ردّ الفتى الفلسطيني: “ما أحلاني”.

في سياق متصل، تحدّث مالك مراد بوجة عن ملابسات اعتقاله قائلا إنه جاء باتهام باطل من قِبل الاحتلال الإسرائيلي خلال وجوده في المسجد الأقصى.

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وأشار مالك مراد بوجة إلى تعرضهم للتنكيل في سجون الاحتلال، وتحديدا منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر، في أول أيام الحرب على غزة، حيث أغلقت عليهم الأبواب ومُنعوا من الدخول أو الخروج، وكانوا يخرجون لقضاء حاجتهم كل يومين أو ثلاثة أيام، بجانب استخدام سلاح التجويع من قِبل جيش الاحتلال.

تبادل أسرى بين حماس والاحتلال

وتبادل الأسرى أحد بنود صفقة الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، والتي تدخل الاثنين، يومها الأخير، وسط مساعٍ لتمديدها.

وتسلمت إسرائيل قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس الذين سيتم تسليمهم مساء الاثنين، وهو الرابع والأخير من أيام الهدنة المؤقتة.

وكانت إسرائيل قد أطلقت الأحد، سراح 39 أسيرا فلسطينيا، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين المطلق سراحهم منذ بدء الهدنة إلى 117.

كما قالت حماس، إنها سلمت 13 إسرائيليا و3 تايلانديين وآخر يحمل الجنسية الروسية في ثالث دفعات صفقة تبادل الأسرى.