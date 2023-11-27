“صلي في غزة يا خبيبي”.. حوار مثير بين سائق مصري وجندي إسرائيلي خلال إدخال الشاحنات (شاهد)

وطن- كشف سائق مصري، تفاصيل حوار مثير جمعه بجندي إسرائيلي خلال عملية تفتيش إحدى الشاحنات قبل إدخالها إلى قطاع غزة وذلك في معبر كرم أبو سالم.

وقال السائق المصري، إنّه طالب الجندي الإسرائيلي بسرعة الانتهاء من عملية التفتيش لتزامنها مع حلول موعد صلاة الجمعة، مضيفا: “قولتله عاوزين نصلي الجمعة، لو قال الله أكبر هنفرش حصيرنا هنا وهنخطب هنا”.

"لو ما دخلتوناش بسرعة هنصلي الجمعة هنا"..

سائق حافلة مصري ينقل المساعدات إلى غزة يحكي حوارا دار بينه وبين جندي"إسرائيلي" pic.twitter.com/er2Wzn8mPQ — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 26, 2023

وأضاف: “(الجندي الإسرائيلي) قالي إيش يا خبيبي.. قولتله هنصلي وهنخطب الجمعة هنا، وهنقول الله أكبر وهنشتغل، قالي لأ لأ لأ صلي في غزة يا خبيبي”.

وتابع: “قولتله أنا هنا من الساعة 8.30 ودلوقتي الساعة 10.30.. قولتله أول ما الأذان يقول الله أكبر هجيب الحُصر وهنصلي الجمعة هنا، قالي روح صلي في غزة يا خبيبي”.

وتتواصل عملية إدخال شاحنات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وهي العملية التي زادت وتيرتها في إطار الهدنة الإنسانية التي دخلت الاثنين، يومها الرابع.

مصر متهمة بالمشاركة في حصار غزة

وقبل الهدنة، كان يتم إدخال المساعدات بشح شديد بعدما كانت إسرائيل هي المتحكمة في المشهد رغم أن المعبر يربط بين مصر وأراض فلسطينية، ما جعل الكثيرون يتهمون القاهرة بالتخلي عن دعم الفلسطينيين والمشاركة في حصارهم.

إلا أنّ المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس، استطاعت أن تفرض شروطها في بنود الهدنة الإنسانية، من حيث تكثيف دخول الشاحنات لتصل إلى 200 شاحنة يوميا، تصل لمختلف مناطق غزة، بما في ذلك مناطق الشمال.

وصول شاحنات إغاثية لشمال غزة

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلنت الأحد، إدخال 100 شاحنة مساعدات تحتوي طعاما وماء وحليب أطفال وأغطية، إلى محافظتي غزة والشمال.

وأضافت أن المساعدات وصلت لآلاف المواطنين المحتاجين لأبسط مقومات الحياة.

لكن على الرغم من ذلك، فإن الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والوقود لا تلبي حاجة سكان القطاع الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة.