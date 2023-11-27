رئيس الوزراء القطري يتحدث عن مكان يحيى السنوار.. كيف أجاب على السؤال المفخخ؟ (شاهد)

وطن- تصريحات مهمة ونقاط حيوية وجوهرية تطرق إليها رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، خلال مقابلة مع قناة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، تناولت تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

أحد الأسلئة اللافتة التي تلقاها رئيس الوزراء القطري، من مذيعة القناة الأمريكية، كان سؤاله عن مكان زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

مذيعة قناة CBS News الأمريكية تسأل رئيس الوزراء القطري؛ أين مكان يحيى السنوار؟#شاهد ماذا أجابها 👇 pic.twitter.com/oDmHRTLAK9 — مفتاح (@keymiftah79) November 26, 2023

قالت مذيعة “سي بي إس نيوز”، وهي تسأل الشيخ محمد بن عبدالرحمن: “هل تعرف أين يحيى السنوار قائد حماس الذي يُعتقد أنه خطط لهذه الهجمات.

رئيس الوزراء القطري يجيب على السؤال

ردّ رئيس الوزراء القطري قائلا: “لا أعتقد أن هذه المعلومات متاحة لأي شخص باستثناء الأشخاص المقربين منه.. وهذه معلومة ليس لها أي علاقة كبيرة بما نقوم به الآن حول المفاوضات الجارية”.

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وأضاف: “اتصالاتنا على مدى السنوات مع حماس كانت حصرية للغاية مع الجناح السياسي والممثلين السياسيين في مكتبهم في الدوحة، وهذا كل شيء، ونحن لا نتعامل أبدا بصورة مباشرة ولم يكن لدينا أي تعامل مع الجناح العسكري”.

تفاعل واسع مع رد الشيخ محمد بن عبدالرحمن

إجابة رئيس الوزراء القطري على سؤال مذيعة القناة الأمريكية، أثار تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

فقالت ناشطة مهتمة بالعلاقات الدولية تسمي حسابها “الياسين”: “جواب دبلوماسي مخيف .. فعلا قطر أولا بكل ما فيها”.

وكتب الناشط غانم بن عيسى: “سؤال خبيث وغبي وجواب : دبلوماسي وذكي”.

وعلقت ناشطة: “الذكاء في الرد ألا تتطرقي لأسئلة جانبية وتتركى أصل الموضوع الخاص بإتمام صفقة التبادل.. كلمينى عن الاتفاق أو دور قطر فى إتمام الصفقة، لكن دائما هم يريدون أي شيء جانبي ليخرجوا عن الموضوع الأساسي”.

وتفاعلت ناشطة: “السؤال كتبه الموساد”.

هل تُمدَّد هدنة غزة؟

يُشار إلى أن لقاء رئيس الوزراء القطري مع القناة الأمريكية، تطرق إلى إمكانية تمديد الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن صفقة الهدنة التي جرى التوصل إليها تشير إلى إمكانية تمديدها في حال أكدت حركة حماس وجود مزيد من الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال.