حنان البرغوثي تروي كيف تلقت الأسيرات خبر “طوفان الأقصى” ورد فعل الإسرائيليين (فيديو)

وطن – أطلت الأسيرة المحررة حنان البرغوثي “أم عناد” بمقطع مصور تحدثت فيه عما جرى في سجون الاحتلال حين علم الأسرى بعملية “طوفان الأقصى” التي هزت أركان الاحتلال وأشعرته بالهزيمة من أول لحظة، حسب وصفها.

وقالت “أم عناد” في مقطع مصور إنها استيقظت يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، على أنباء قيام عملية طوفان الأقصى وزميلتها تقول لها: “حريتنا باتت قريبة قومي وشاهدي ما فعلوه بالاحتلال”.

وذكرت حنان البرغوثي أن كل من في السجن احتفل فرحاً بما جرى، ولم تستطع الأسيرات تمالك أنفسهن من الفرحة فخرجن للساحات يكبرن ويهتفن للمقاومة “حط السيف قبال السيف نحن رجال محمد ضيف”.

أكاذيب الاحتلال لتغطية الهزيمة

وأردفت أن الاحتلال حاول التنغيص على فرحة الأسيرات الفلسطينيات بالإعلان عن “استشهاد محمد العاروري” القيادي لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأوضحت أن تلك الأنباء جعلتهم يشعرون بالقهر وحين علموا أنه حي وأن الاحتلال يكذب سجدن سجدة شكر لله وفق ما تضيفه أم عناد.

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وتابعت: “ما كملناش السجدة إلا احنا مرشوشين بالغاز المسيل للدموع وسحبونا عالغرف وسكروا الأبواب علينا وضربونا ضرب مبرح”.

هزيمة من أول لحظة

وأكدت الأسيرة المحررة أن آثار الهزيمة كانت واضحة على وجوه قوات الاحتلال داخل السجن من أول يوم بل من أول لحظة، وفق وصفها.

يذكر أن أم عناد لها 4 أولاد أسرى في سجون الاحتلال وشقيقها نائل البرغوثي يعد من أقدم الأسرى الفلسطينيين.

وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية قد أكدت في تقرير لها أن عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة حطمت حلم إسرائيل في نسيان القضية الفلسطينية.

وبفضل عملية “طوفان الأقصى” عادت فلسطين لتتصدر الأجندة العالمية وأخذ الاعتراف بالقضية الفلسطينية يتنامى، وبات الرأي العام أكثر إدراكاً بأن ما يجري من تطورات في غزة وغيرها لابد أن يعالج، وفق ما ذكرته المجلة.