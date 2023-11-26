هكذا تضامن الثنائي المغربي طارق تيسودالي وإسماعيل قندوس مع فلسطين في الدوري البلجيكي (صور)

وطن- عبر الثنائي المغربي طارق تيسودالي وإسماعيل قندوس لاعبا فريق جينت البلجيكي، عن تضامنهم مع فلسطين، إثر ما تتعرض له من حرب إبادة وتطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة.

ونشر النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، صور للاعبين طارق تيسودالي وإسماعيل قندوس وهما يرتديان شعار علم فلسطين في أيديهم، خلال مشاركتهم مع فريق جينت في منافسات الدوري البلجيكي الممتاز لكرة القدم.

تضامن الثنائي المغربي طارق تيسودالي وإسماعيل قندوس مع فلسطين

وكان العديد من النجوم العرب والأجانب قد عبروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

فيما تعرض العديد من اللاعبين للطرد والتوقيف بسبب تضامنهم مع فلسطين، لعل أبرزهم النجم الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي الذي فسخ عقد مع نادي ماينز الألماني بسبب مواصلة دعمه للقضية الفلسطينية.

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ملاحقات اللاعبين لتضامنهم مع فلسطين

وكذلك النجم الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، الذي تعرض للإيقاف ل7 مباريات مع النادي لذات الموقف، إلى جانب ملاحقته من قبل السلطات الفرنسية على خلفية دعمه للإرهاب وفق زعمهم.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر بشعة بحق المدنيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة، لعل أبرزها مشفى المعمداني ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جباليا والشاطئ والمغازي والبريج، ناهيك عن قصف المدارس والكنائس والأحياء السكنية ومنازل المواطنين على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

ووفق حصيلة صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد ارتقى أكثر من 14 ألف شهيداً فلسطينياً جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 33 ألف بجراح مختلفة، في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى الآن.