ناشط أمريكي: أنتم فظيعون يا حماس .. كيف تجرؤون على فعل ما كنا نفعله طوال الوقت! (شاهد)

وطن – انتقد الناشط الأمريكي- التركي تشانك أوغور، حالة الازدواجية التي يمارسها الغرب إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين والتي تتضمن أسر نساء وأطفال دون أن يتحدث أحد.

وقال أوغور في تصريحات متلفزة: “إسرائيل تُخرِج رهائن من النساء والأطفال.. لماذا أخذت إسرائيل النساء والأطفال كرهائن في المقام الأول؟ وكيف لم يعترض أحد على ذلك أبدا؟”.

وأضاف: “ماذا لو أعادت إسرائيل هؤلاء؟. إسرائيل يمكن أن تعود وتختطفهم في اليوم التالي.. لديهم كل قوة العالم، ولماذا تقوم إسرائيل بين الحين والآخر بالقبض على نساء وأطفال فلسطينيين؟. حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بهم كرهائن للضغط في مثل هذه المواقف”.

الناشط الأمريكي- التركي تشانك أوغور: "انتظر لحظة، #إسرائيل ستعيد رهائن من النساء والأطفال؟ لماذا أخذت إسرائيل النساء والأطفال رهائن في المقام الأول؟ وكيف لم يعترض أحد على ذلك؟ أخذتم بعض الرهائن: أنتم فظيعون يا حـ.ـماس! كيف تجرؤون على فعل ما نفعله طوال الوقت؟"#صفقة_التبادل pic.twitter.com/544RmRmmTU — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) November 25, 2023

وتابع: “أخذتم بعض الرهائن، أنت فظيعون يا حماس، كيف تجرؤون على فعل ما كنا نفعله طوال الوقت.. حسنا سنذهب لأخذ المزيد، وماذا إذن؟. وبالتالي فإن إسرائيل لن تخسر شيئا من هذا، يمكنهم أن يأخذوا خمسة أضعاف عدد الرهائن الفلسطينيين في اليوم التالي، والعالم لن يلاحظ حتى ولا حتى سيعترض”.

وجاءت تصريحات تشانك أوغور تزامنا مع تنفيذ عملية تبادل أسرى ضمن صفقة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي تشمل وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة أربعة أيام، بدأت يوم الجمعة.

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وفيما أجريت عمليتا تسليم الدفعتين الأولى والثانية، فقد تسلم أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تلقت قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الأحد ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وقال مكتب نتنياهو، إن إسرائيل تلقت القائمة وتم نقل المعلومات إلى عائلاتهم، وفق ما أفادت صحف عبرية.

تنفيذ هدنة غزة

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

كما يتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع. ​​​​​​​

تنفيذ الدفعتين الأولى والثانية لتبادل الأسرى

وأفرجت السلطات الإسرائيلية، يوم الجمعة، عن 39 فلسطينيا، 24 امرأة و15 طفلا. فيما أفرجت حماس عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال، بعضهم يحملون جنسية مزدوجة، إضافة إلى 10 تايلنديين وفلبيني واحد، كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومساء السبت وبعد تعثر، تمت الجولة الثانية من صفقة التبادل حيث أفرجت إسرائيل عن 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 6 سيدات و33 طفلا. فيما أفرجت حماس عن 13 إسرائيليا (6 نساء و7 أطفال) و4 تايلانديين.