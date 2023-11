مدرب كرة قدم إيطالي يتضامن مع أطفال فلسطين في غزة بهذه التغريده (صور)

وطن- عبر المدرب الإيطالي لكرة القدم أوريليو أندرياتزولي، تضامنه مع أطفال فلسطين في غزة الذين يرتقون شهداء، بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، رغم الهدنة المؤقتة التي أوشكت على الانتهاء منتصف الأسبوع الجاري.

وقال المدرب الإيطالي أوريليو أندرياتزولي في تغريده تضامن فيها مع أحداث فلسطين في غزة، ” أشعر بالأسى لأن كرة القدم لا تتحدث عن وضع مثل هذا في غزة.. أشعر بالحرج، يجب أن نستخدم منصتنا”.

وأضاف المدرب أندرياتزولي، ” يجب على عالم كرة القدم أن يتخذ موقفاً.. لا يوجد لون ولا دين، إنهم مجرد أطفال”.

Aurelio Andreazzolli (@EmpoliFC Manager):

“I am distressed because football doesn’t talk about a situation [Gaza] like this. I am embarrassed… We should use our platform, the football world should take a stance. There is no color, religion, they are just children.” pic.twitter.com/IAmbuYZTH8

