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    رياضة

    مدرب كرة قدم إيطالي يتضامن مع أطفال فلسطين في غزة بهذه التغريده (صور)

    " أشعر بالحرج .. لا يوجد لون ولا دين إنهم مجرد أطفال" .. تغريده المدرب الإيطالي أندرياتزولي تضامن فيها مع غزة
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    المدرب الإيطالي أندرياتزولي
    المدرب الإيطالي أندرياتزولي والتضامن مع أطفال فلسطين

    وطن- عبر المدرب الإيطالي لكرة القدم أوريليو أندرياتزولي، تضامنه مع أطفال فلسطين في غزة الذين يرتقون شهداء، بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، رغم الهدنة المؤقتة التي أوشكت على الانتهاء منتصف الأسبوع الجاري.

    وقال المدرب الإيطالي أوريليو أندرياتزولي في تغريده تضامن فيها مع أحداث فلسطين في غزة، ” أشعر بالأسى لأن كرة القدم لا تتحدث عن وضع مثل هذا في غزة.. أشعر بالحرج، يجب أن نستخدم منصتنا”.

    تضامن المدرب الإيطالي أوريليو أندرياتزولي مع فلسطين

    وأضاف المدرب أندرياتزولي، ” يجب على عالم كرة القدم أن يتخذ موقفاً.. لا يوجد لون ولا دين، إنهم مجرد أطفال”.

    وكانت العديد من الأندية في إيطاليا قد عبرت عن تضامنها مع القضية الفلسطينية، من خلال رفع لافتات وأعلام فلسطينية داخل المدرجات في مباريات الدوري الإيطالي، على ضوء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

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    أطفال فلسطين في غزة

    وتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة وتطهير عرقي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة في قطاع غزة، بقصف الأحياء السكنية والمنازل والمدارس التي تأوي النازحين، ناهيك عن محاصرة المشافي وخروجها عن العمل في مدينة غزة والشمال.

    أوريليو أندرياتزولي
    المدرب الإيطالي أوريليو أندرياتزولي

    ارتقى أكثر من 8 ألاف طفل فلسطيني شهداء خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

    يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت إلى أكثر من 14 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 33 ألف أصيب بجراح مختلفة، فيما لا يزال الألاف من المفقودين العالقين تحت ركام أنقاض المنازل المدمرة، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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