في جلسة حوارية.. كيف رد حسام زملط على تطاول إبراهيم عيسى على المقاومة؟

وطن – رد السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، على حديث هجومي للإعلامي المصري المتصهين إبراهيم عيسى والمحسوب على نظام السيسي، على حركة المقاومة حماس التي زعم أن مهاجمتها هو “أعظم دفاع عن القضية الفلسطينية”.

وفي يومه الأول، الأحد، جمع “منتدى مصر للإعلام” بنسخته الثانية السفير حسام زملط مع إبراهيم عيسى وآخرين من الساسة والمفكرين والإعلاميين والشخصيات العامة.

السفير الفلـ سـطـ يني في المملكة المتحدة حسام زملط: "بعض وسائل الإعلام الغربية مارست اللوبي السياسي في حـ رب غـ زة وخسرت جزءً كبيرًا من مصداقيتها".#منتدى_مصر_للإعلام_2023#EMF2023 pic.twitter.com/0vqP0vL2Fa — Egypt Media Forum (@EGMediaForum) November 26, 2023

حسام زملط يرد على هجوم إبراهيم عيسى على المقاومة

الجلسة الحوارية التي شارك فيها “زملط” عبر تقنية الفيديوكونفرانس من بريطانيا، كانت ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من المنتدى ، والتي انطلقت تحت عنوان «تحت القصف: الإعلام وسؤال المهنية».

وشدد السفير حسام زملط في كلمته على أن “بعض وسائل الإعلام الغربية مارست اللوبي السياسي في حرب غزة وخسرت جزءً كبيرًا من مصداقيتها”.

وضمن محاولاته المستميتة لشيطنة حركة المقاومة حماس والتقليل من انتصارها الضخم والغير مسبوق على إسرائيل، زعم إبراهيم عيسى أن “أعظم دفاع عن القضية الفلسطينية والفلسطينيين هو مهاجمة حماس”.

إبراهيم عيسى: "لا نملك شجاعة محاسبة الإعلام الغربي على انحيازه في حـ رب غـ زة.. ولا يوجد إعلام في الدنيا غير منحاز".

#منتدى_مصر_للإعلام_2023#EMF2023 pic.twitter.com/yNDc35jcsJ — Egypt Media Forum (@EGMediaForum) November 26, 2023

وأضاف الإعلامي المقرب من نظام السيسي في كلمته”: “أنا لا أؤمن بأن حماس حركة مقاومة.. فهل هذا يعرضني للإدانة؟”.

وعن الأصوات التي تنتقد تغطية الإعلام الغربي لحرب غزة، واصل “عيسى”: “إنني لا أفهم الشجاعة الغريبة لمحاسبة الإعلام الغربي على انحيازه في تغطية حرب غزة، بينما نحن غرقى هنا في الانحياز”.

الإعلامي المصري المتصهين أضاف: “ليه الإعلام يبقى محايد في الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو المفروض نقف مع العدوان الروسي؟! طيب ليه زعلانين من الاعتداء الإسرائيلي بقى بنفس الحياد المزعوم؟”.

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وهي الافتراءات والمزاعم التي استدعت ردا من السفير حسام زملط، الذي كان يشارك بالجلسة الحوارية للمنتدى.

حيث قال في كلمته عبر الفيديوكونفرانس:”أنا أتبع حركة فتح التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة تصنف منظمة التحرير الفلسطينية أنها منظمة إرهابية ولذلك لم نستطع فتح فرع للمنظمة فى واشنطن.”

جانب من فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام، والتي انطلقت تحت عنوان «تحت القصف: الإعلام وسؤال المهنية».#منتدى_مصر_للإعلام_2023#EMF2023 pic.twitter.com/73P68NjaZm — Egypt Media Forum (@EGMediaForum) November 26, 2023

وأكد “زملط” أنه يجب التركيز على مصلحة الشعب الفلسطيني، لأنه هو الأولوية وصاحب الشرعية وكافة الحقوق التاريخية، وأن الشعب الفلسطيني هو الذى يناضل ويُقتل.

وتابع: “نحن أكثر طرف ندين العنف في نهجنا وسياستنا، كما ندين أيضا قصف المدنيين على مدار تاريخنا وثقافتنا، ولم نتوار عن التعبير برفضنا التام عن قفص المدنيين، لكن الاحتلال الإسرائيلي يملك عقيدة عسكرية تداهم وتلاحق المدنيين منذ عام 1948، وحتى اللحظة الراهنة، من أجل الضغط على الفدائيين وحركات المقاومة”.

وتساءل السفير الفلسطيني:”لماذا يتم تطبيق الحياد في أوكرانيا من قبل المجتمع الدولي ولم نر ذلك لصالح الشعب الفلسطيني؟”

جميع الحاضرين رفضوا طرح إبراهيم عيسى

ويشار إلى أن جميع الحاضرين بجلسة منتدى مصر للإعلام، الأحد، رفضوا طرح إبراهيم عيسى، ومنهم أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي أكد في كلمته أن “المساواة بين حركـة حماس والاحتلال الإسرائـيلي تشخيص خاطئ.. والقنوات الغربية تخلت عن القيم المهنية”.

أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "المساواة بين حـ ركـة حـ مـاس والاحتـ لال الإسـ رائـيـ لي تشخيص خاطئ.. والقنوات الغربية تخلت عن القيم المهنية".#منتدى_مصر_للإعلام_2023#EMF2023 pic.twitter.com/yryAxW7OBl — Egypt Media Forum (@EGMediaForum) November 26, 2023

وفي ذات السياق قال الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز إن “الإعلام الغربي أخطأ في تغطية حرب غزة”.

وهو نفس ما ذكره الإعلامي عمرو عبد الحميد في كلمته بالمنتدى: “الإعلام الغربي كشف عن وجهه الحقيقي في حرب غزة.. والأزمة لم تبدأ في 7 أكتوبر”.

حتى أن مدير الأخبار في شبكة “سكاي نيوز عربية” عبده جاد الله نفسه صرح خلال كلمته بمنتدى مصر للإعلام بأن “الإعلام الغربي سوّق لنا الموضوعية لكنه يمارس عكسها” مشددا على أن “نقل الأخبار بموضوعية ليس انحيازا لطرف دون الآخر.”