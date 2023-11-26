فيديو مؤثر لعائلة فلسطينية تعيش تحت ركام منزلها المدمر بفعل قصف الاحتلال على غزة 

وطن- تعيش عائلة فلسطينية غزية تحت ركام منزلهم المدمر بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة، بعد الرجوع إليه في ظل الهدنة الإنسانية المؤقتة التي أوشكت على الانتهاء منتصف الأسبوع الجاري.

ونشر النشطاء الفلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر لعائلة فلسطينية تعيش في قطاع غزة تحت ركام منزلهم المدمر بعد قصفه من قبل الاحتلال الإسرائيلي بفعل الحرب الإسرائيلية على القطاع.

عائلة فلسطينية تعيش تحت ركام منزلها المدمر في غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي نحو 1600 مجزرة بحق المدنيين في أماكن متفرقة بقطاع غزة، خلال حربها على القطاع بقصف المنازل والأحياء السكنية والمدارس التي تأوي النازحين والكنائس، سقط على إثرها الألاف من الشهداء في صفوف المدنيين.

ناهيك عن محاصر الاحتلال خلال حربه على قطاع غزة قبيل إعلان الهدنة الإنسانية المؤقتة، كان أبرزهم مشفى مجمع الشفاء والإندونيسي والرنتيسي والنصر وغيرها.

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الهدنة الإنسانية في غزة

وتوصل الجهود القطرية والمصرية والأمريكية إلى هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة قابلة للتمديد، تمثل أبرز بنودها للإفراج عن 50 أسير وأسيرة من الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح 150 أسير وأسيرة من الأطفال والنساء من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود اللازم لقطاع غزة بواقع 200 شاحنة يومياً عبر معبر رفح بري جنوب قطاع غزة، بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً شاملاً على القطاع منذ بدء الحرب في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبحسب تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد ارتقى أكثر من 14 ألف شهيد فلسطيني ونحو ما يزيد عن 33 ألف مصاب بجراح مختلفة، فيما لا يزال الألاف من العالقين تحت ركام أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة.