رصد نشاط لطائرات عسكرية إسرائيلية أمام سواحل غزة.. ماذا فعلت خلال الهدنة؟

وطن- رصدت منصة “إيكاد” نشاطًا لطائرات عسكرية إسرائيلية أمام سواحل قطاع غزة صباح السبت، اليوم الثاني للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة وتستمر لأربعة أيام.

وأظهرت برامج الملاحة تحليق طائرتين الأولى من طراز BOEING 707-300، وبحسب موقع سلاح الجو الإسرائيلي فإن هذه الطائرة، هي طائرة تزويد وقود.

#أخبار | رصد فريق إيكاد نشاطًا لطائرات عسكرية إسرائيلية أمام سواحل قطاع غزة صباح اليوم السبت 25 نوفمبر. ✔️وأظهرت برامج الملاحة تحليق طائرتين الأولى من طراز BOEING 707-300، وبحسب موقع سلاح الجو الإسرائيلي فإن هذه الطائرة، هي طائرة تزويد وقود. ✔️أما الطائرة الثانية فهي من طراز… pic.twitter.com/OI57Z2i1tl — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 25, 2023

الطائرة الثانية فهي من طراز LOCKHEED C-130 Hercules، تتبع الطائرة لسلاح الجو الإسرائيلي وبحسب الشركة المصنعة لوكهيد مارتن فإن هذه الطائرة قادرة على أداء مهام الاستطلاع واكتشاف الأهداف الأرضية.

تنفيذ هدنة غزة

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع. ​​​​​​​

الصفقة تشمل كذلك وقف تحليق طيران الاحتلال بشكل كامل في مناطق جنوب غزة طوال أيام الهدنة، كما يتوقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

حماس ترصد خروقات إسرائيلية

وكان مصدر في حركة المقاومة الإسلامية حماس، قد أكّد رصد أربع خروقات إسرائيلية تهدد تنفيذ بنود الهدنة المؤقتة في غزة بما في ذلك إتمام تبادل الأسرى، وذلك قبل إطلاق سراح الدفعة الثانية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، إن الخروقات تشمل رصد تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء جنوب قطاع غزة وإطلاق النار في المناطق الحدودية ما أسفر عن جرحى.

وأضاف أنّ إسرائيل عرقلت إدخال الإمدادات الإنسانية بما في ذلك الوقود إلى مدينة غزة وشمالها رغم الاتفاق على إدخال 100 شاحنة من مجمل 200 شاحنة.

إلى جانب ذلك، تحدث المصدر عن تلاعب إسرائيل في معايير الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين من غزة.

القسام تؤخر إطلاق سراح الدفعة الثانية

وعلى إثر خروقات الاحتلال، أخّرت كتائب القسام إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين، وذلك حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.

وتدخلت قطر بجهود مكثفة لإذابة هذه التجاذبات، وهو ما تُوِّج بتنفيذ الصفقة في وقت متأخر من مساء السبت.