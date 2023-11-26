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    رياضة

    جماهير الترجي التونسي تُجدد تضامنها مع فلسطين بتيفو للأطفال مع جواز السفر الفلسطيني (فيديو)

    "سننتقم للأطفال" .. تيفو جماهير التونسي لتجديد تضامنها مع الشعب الفلسطيني إثر الحرب الإسرائيلية على غزة
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    تيفو جماهير الترجي التونسي
    تيفو تضامن جماهير الترجي التونسي مع فلسطين

    وطن- جددت جماهير الترجي التونسي تضامنها مع فلسطين بتيفو عالمي رفعته الجماهير مع جواز السفر الفلسطيني داخل مدرجات ملعب ( حمادي العقربي برادس)، نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

    وحملت جماهير الترجي الرياضي التونسي تيفو داخل الملعب كتب عليه: “سننتقم للأطفال” مع جواز السفر الفلسطيني، وكذلك تيفو آخر دون عليه: ” خذلتم الأطفال .. ستنعلكم الأجيال”، لتجديد تضامنها مع القضية الفلسطينية.

    تيفو جماهير الترجي التونسي

    ورفعت تلك الجماهير الأعلام الفلسطينية داخل مدرجات الملعب، مع هتافات مساندة وداعمة للشعب الفلسطيني.

    وليست المرة الأولى التي يتضامن فيها جماهير الترجي التونسي مع فلسطين، حيث على مدار المباريات الماضية، في ظل الصمت والتأييد الدولي والتخاذل العربي لما يحدث من حرب إسرائيلية هي الأعنف في تاريخ الصراع على غزة.

    جماهير الترجي التونسي الرياضي
    تضامن جماهير الترجي مع فلسطين
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    واستشهد أكثر من 14 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 33 ألف مصاب بجراح مختلفة، فيما لا يزال نحو 6 ألاف مفقودين تحت ركام أنقاض المنازل المدمرة، في الحرب الإسرائيلية على غزة وفق إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

    الترجي التونسي
    تيفو جماهير التونسي الرياضي

    مباراة الترجي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

    وتمكن فريق الترجي الرياضي التونسي من تحقيق الفوز النظيف بهدفين دون رد على منافسه النجم الساحلي، السبت، في افتتاح منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

    الترجي التونسي
    تيفو جماهير الترجي التونسي تضامناً مع فليطن

    ويتصدر فريق الترجي التونسي بهذا الفوز ترتيب مجموعته في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف بترو إتليتيكو بنفس النقاط لهذا الموسم.

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