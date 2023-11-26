تظنه أحد فروع القسام في تركيا.. حزب تركي يصيب المعارضة بالجنون (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور لحزب الدعوة التركي والذي يسمى “حزب هدى بار HÜDAPAR” وهو يقوم بفعاليات تضامنية مع غزة ويحتفي بكتائب القسام، حتى يكاد من يرى الحزب يظنه أحد أفرع كتائب القسام في تركيا وفق وصف أحد المتابعين.

ونشر حساب “Dr.mehmet canbekli” على منصة (إكس) الذي يديره islimcanbekli فيديو أظهر تجمع مناصري الحزب الذين نقلوا تظاهراتهم على تخوم قاعدة كورجيك الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وعلى أغنية “نحن رجال محمد ضيف” وفي زي كتائب القسام ظهر العشرات من عناصر الحزب وهم يرددون تكبيرات بالقرب من قاعدة الناتو. فيما يرتدي أحدهم الكوفية ويخطب بالناس وخلفه لافتة تضامنية مع غزة والمقاومة الفلسطينية.

" حزب HÜDAPAR الكردي تظنه أحدى فروع كتائب القسام في تركيا

" رسميا الحزب أصاب الاحزاب العلمانيه بالجنون "

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" هذه المره نظموا مظاهراتهم على تخوم قاعدة كورجيك الجويه التابعه للناتو، مطالبين باغلاق القاعده "

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" على اغنية نحن رجال محمد ضيف" وبزي كتائب القسام " 🤷 pic.twitter.com/JETGvnD9dv — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) November 26, 2023

حزب تركي يصيب المعارضة بالجنون

وعلق حساب Dr.mehmet canbekli على منصة إكس عن الفيديو: “حزب HÜDAPAR الكردي تظنه أحد فروع كتائب القسام في تركيا.. رسمياً الحزب أصاب الأحزاب العلمانية بالجنون”.

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وأضاف التعليق عن نشاطات الحزب الذي تحالف في انتخابات الرئاسة التركية مع العدالة والتنمية: “هذه المرة نظموا مظاهراتهم على تخوم قاعدة كورجيك الجوية التابعة للناتو، مطالبين بإغلاق القاعدة “.

لا تنسوا انهم أحفاد الفاتح صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه — عزيز عبد العزيز⚔️🔻 🇲🇦🇸🇦🇪🇬🇶🇦🇩🇿🇱🇾🇵🇸 (@AzizAbdelaziz15) November 26, 2023

وعلق عزيز عبدالعزيز عن الحزب الذي ينشط في المناطق ذات أغلبية السكان الكردية: “لا تنسوا أنهم أحفاد الفاتح صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه”.

الأكراد لهم تاريخ ناصع في المقاومة. لكن PYD وpkk غيبت شئ ما الاكراد لكنهم في الأغلب مسلمين اتقياء — نفزي عبد الرحيم (@W2nSTu9vychDAkZ) November 26, 2023

وذكر الناشط السياسي “نفزي عبد الرحيم” بأن “الأكراد لهم تاريخ ناصع في المقاومة” مشيراً إلى أن PYD وpkk شوهت سمعتهم “لكنهم في الأغلب مسلمين أتقياء” وفق قوله.

وحزب الدعوة أو “هدى بار” هو حزب سياسي تركي تأسس في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2012، قاعدته الشعبية تتركز في مناطق جنوب شرق وشرق الأناضول.

ورغم الاتهامات الموجهة لحزب “هدى بار” بأنه امتداد لجماعة “حزب الله” التركية، المتهمة بارتكاب جرائم في شرق البلاد في فترة التسعينيات خلال قتاله منظمة العمال الكردستاني، إلا أن الحزب يرفض العنف بكافة أشكاله، وهذا موقفه وخطابه منذ التأسيس، رغم مئات الهجمات والضغوط التي تعرض لها وفق ما ذكره محمود شاهين القيادي في الحزب في تصريحات سابقة لموقع “عربي 21“.