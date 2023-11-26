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    الهدهد

    تظنه أحد فروع القسام في تركيا.. حزب تركي يصيب المعارضة بالجنون (فيديو)

    يواصل حزب الدعوة التركي فعالياته التضامنية مع غزة التي أظهر فيها مراراً دعمه للفلسطينيين واحتفائه بكتائب القسام ورموزها مثل أبو عبيدة
    سالم حنفيبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    فعالية حزب هدى بار التركي تضامنا مع غزة
    عناصر حزب هدى بار التركي يرتدون زي القسام في فعالية تضامنية مع غزة

    وطن – انتشر مقطع مصور لحزب الدعوة التركي والذي يسمى “حزب هدى بار HÜDAPAR” وهو يقوم بفعاليات تضامنية مع غزة ويحتفي بكتائب القسام، حتى يكاد من يرى الحزب يظنه أحد أفرع كتائب القسام في تركيا وفق وصف أحد المتابعين.

    ونشر حساب “Dr.mehmet canbekli” على منصة (إكس) الذي يديره islimcanbekli فيديو أظهر تجمع مناصري الحزب الذين نقلوا تظاهراتهم على تخوم قاعدة كورجيك الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

    وعلى أغنية “نحن رجال محمد ضيف” وفي زي كتائب القسام ظهر العشرات من عناصر الحزب وهم يرددون تكبيرات بالقرب من قاعدة الناتو. فيما يرتدي أحدهم الكوفية ويخطب بالناس وخلفه لافتة تضامنية مع غزة والمقاومة الفلسطينية.

    حزب تركي يصيب المعارضة بالجنون

    وعلق حساب Dr.mehmet canbekli على منصة إكس عن الفيديو: “حزب HÜDAPAR الكردي تظنه أحد فروع كتائب القسام في تركيا.. رسمياً الحزب أصاب الأحزاب العلمانية بالجنون”.

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    وأضاف التعليق عن نشاطات الحزب الذي تحالف في انتخابات الرئاسة التركية مع العدالة والتنمية: “هذه المرة نظموا مظاهراتهم على تخوم قاعدة كورجيك الجوية التابعة للناتو، مطالبين بإغلاق القاعدة “.

    وعلق عزيز عبدالعزيز عن الحزب الذي ينشط في المناطق ذات أغلبية السكان الكردية: “لا تنسوا أنهم أحفاد الفاتح صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه”.

    وذكر الناشط السياسي “نفزي عبد الرحيم” بأن “الأكراد لهم تاريخ ناصع في المقاومة” مشيراً إلى أن PYD وpkk شوهت سمعتهم “لكنهم في الأغلب مسلمين أتقياء” وفق قوله.

    وحزب الدعوة أو “هدى بار” هو حزب سياسي تركي تأسس في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2012، قاعدته الشعبية تتركز في مناطق جنوب شرق وشرق الأناضول.

    ورغم الاتهامات الموجهة لحزب “هدى بار” بأنه امتداد لجماعة “حزب الله” التركية، المتهمة بارتكاب جرائم في شرق البلاد في فترة التسعينيات خلال قتاله منظمة العمال الكردستاني، إلا أن الحزب يرفض العنف بكافة أشكاله، وهذا موقفه وخطابه منذ التأسيس، رغم مئات الهجمات والضغوط التي تعرض لها وفق ما ذكره محمود شاهين القيادي في الحزب في تصريحات سابقة لموقع “عربي 21“.

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