fbpx
    الهدهد

    بينهم أحمد الغندور.. القسام تعلن استشهاد عدد من قادتها وتقدم تعهدا للشعب الفلسطيني

    لم تحدد كتائب القسام توقيت استشهاد قادتها أو أي تفاصيل عن اغتيالهم
    خالد السعديبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    يحيى السنوار وأحمد الغندور
    يحيى السنوار وأحمد الغندور

    وطن- زفّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عددا من قادتها الذين استشهدوا خلال المعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في معركة طوفان الأقصى المستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

    وقالت القسام في بيان لها: “تزف كتائب القسام ثلة من قادتها الأبطال وهم الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس) عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمال (غزة)، الشهيد القائد وائل رجب والشهيد القائد رأفت سلمان والشهيد القائد أيمن صيام”.

    وأضافت أن هؤلاء الشهداء ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى، متابعة: “نعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين”.

    ولم تحدد كتائب القسام، في بيانها، توقيت استشهاد قادتها أو أي تفاصيل عن اغتيالهم.

    من هو الشهيد أحمد الغندور؟

    والشهيد أحمد الغندور هو قائد لواء شمال غزة، وكنيته “أبو أنس”، وكان قد أمضى في سجون الاحتلال ست سنوات، وقضى أيضا خمس سنوات معتقلا في سجون السلطة، وكان قد تعرض لمحاولة اغتيال في سبتمبر 2002.

    وجاء الإعلان عن استشهاد قادة القسام في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، وتستمر أربعة أيام.

    وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الغارات المدمرة على قطاع غزة على مدار 48 يومًا، ما أسفر عن استشهاد نحو 15 ألف مواطن، 70% منهم من الأطفال والنساء، بجانب تدمير عشرات آلاف المساكن.

    • اقرأ أيضا: 
    تلويح مؤثر وصور تذكارية ورسالة شكر.. مشاهد من إطلاق القسام ثاني دفعات الأسرى الإسرائيليين
    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.