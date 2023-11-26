بينهم أحمد الغندور.. القسام تعلن استشهاد عدد من قادتها وتقدم تعهدا للشعب الفلسطيني

وطن- زفّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عددا من قادتها الذين استشهدوا خلال المعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في معركة طوفان الأقصى المستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وقالت القسام في بيان لها: “تزف كتائب القسام ثلة من قادتها الأبطال وهم الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس) عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمال (غزة)، الشهيد القائد وائل رجب والشهيد القائد رأفت سلمان والشهيد القائد أيمن صيام”.

وأضافت أن هؤلاء الشهداء ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى، متابعة: “نعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين”.

🔴عاجل| #كتائب_القسام تزف ثلة من قادتها الأبطال:

📍الشهيد القائد: #أحمد_الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال.

📍الشهيد القائد: وائل رجب.

📍الشهيد القائد: رأفت سلمان.

📍الشهيد القائد: أيمن صيام.

الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة #طوفان_الأقصى… pic.twitter.com/9ezXQuFAPE — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 26, 2023

ولم تحدد كتائب القسام، في بيانها، توقيت استشهاد قادتها أو أي تفاصيل عن اغتيالهم.

من هو الشهيد أحمد الغندور؟

والشهيد أحمد الغندور هو قائد لواء شمال غزة، وكنيته “أبو أنس”، وكان قد أمضى في سجون الاحتلال ست سنوات، وقضى أيضا خمس سنوات معتقلا في سجون السلطة، وكان قد تعرض لمحاولة اغتيال في سبتمبر 2002.

وجاء الإعلان عن استشهاد قادة القسام في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، وتستمر أربعة أيام.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الغارات المدمرة على قطاع غزة على مدار 48 يومًا، ما أسفر عن استشهاد نحو 15 ألف مواطن، 70% منهم من الأطفال والنساء، بجانب تدمير عشرات آلاف المساكن.