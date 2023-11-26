“بإرث صلاح الدين متحدين نسترد أولى القبلتين”.. تضامن جماهير شباب بلوزداد بتيفو عالمي مع فلسطين (فيديو)

وطن- حملت جماهير شباب بلوزداد الجزائري تيفو عالمي داخل المدرجات تضامناً مع فلسطين، خلال مباراة فريقهم أمام يانغ أفريكانز التنزاني، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 على ميدان ملعب (5 جويليه) بدولة الجزائر العاصمة.

وكتب على التيفو العالمي الذي رفعته جماهير شباب بلوزداد الجزائري، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ” بإرث صلاح الدين متحدين نسترد أولى القبلتين”.

وحقق فريق شباب بلوزداد الجزائري الفوز النظيف على منافسه الضيف التنزاني يانغ أفريكانز، الجمعة، بثلاثية دون رد، في افتتاح الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

تيفو جماهير شباب بلوزداد تضامناً مع فلسطين

وبهذا الفوز يحتل فريق شباب بلوزداد وصافة ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع المتصدر وحامل اللقب الأهلي المصري.

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وكانت العديد من الأندية الجزائرية على غرار العربية والأوروبية، عبرت عن تضامنها ومساندتها للقضية الفلسطينية، على ضوء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها المستمرة على قطاع غزة.

حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على غزة، الألاف من المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، بقصف المنازل والأحياء السكنية والمدارس التي تأوي النازحين والمساجد والكنائس على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

وارتقى أكثر من 14 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، ونحو 33 ألف بجراح مختلفة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.