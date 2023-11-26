“بأمر من أمريكا وفرنسا وبريطانيا يُقتل الأطفال في غزة”.. جمهور الأفريقي التونسي يُجدد تضامنه مع فلسطين بأقوى تيفو سياسي (صور)

وطن- رفعت جماهير الأفريقي التونسي أقوى تيفو سياسي داخل مدرجات ملعب (حمادي العقربي برادس)، خلال مباراة فريقهم أمام دريمز إف سي، الأحد، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الاتحاد الأفريقي 2023-2024.

وكتب على التيفو السياسي الذي حمله جماهير نادي الأفريقي التونسي باللغة الإنجليزية مترجم، “بأمر من قتلة الأطفال” مع إرفاق صور رؤساء دول الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.

كما ورفع تيفو آخر من قبل جماهير الأفريقي التونسي، لحجم الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة.

وليست المرة الأولى التي يتضامن فيها النادي الأفريقي مع القضية الفلسطينية، بل سبق تضامنها خلال المباريات الماضية مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

بأمر من قتلة الأطفال في غزة

وكانت دول الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا قد دعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في شن حربها على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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وتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب هي الأعنف في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب المجازر بحق المدنيين في أماكن متفرقة بقطاع غزة، من خلال قصف البيوت والأحياء السكنية والمدارس والكنائس على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

هدنة إنسانية ل4 أيام

كما ومحاصرة المشافي في مدينة غزة وشمال القطاع وخروجها على العمل، ليرتقي في تلك المجازر الألاف من الشهداء المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية عن التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة لمدة 4 أيام بوساطة وقطرية ومصرية وأمريكية، تضمن بنوده بإفراج عن 150 أسير وأسيرة من الأطفال والنساء الفلسطينيين من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية عن 50 أسير وأسيرة إسرائيلية من المدنيين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود اللازمة لتشغيل المشافي والمخابر وغيرها إلى مدينة غزة وشمالها، بعد الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ بداية الحرب على القطاع الشهر الماضي.

يشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت إلى أكثر من 14 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب نحو 33 ألف فلسطيني ويزيد بجراح مختلفة، بحسب تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.