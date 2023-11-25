شاهد غرفة العمليات القطرية الخاصة في الدوحة.. مهمتها مراقبة الهدنة وصفقة الأسرى

وطن – تمكنت شبكة NBC الأميركية من دخول غرفة العمليات التابعة للخارجية القطرية التي تراقب الهدنة الإنسانية، ومعرفة تفاصيل عن عملها في متابعة اتفاق الأسرى والهدنة بين حماس وإسرائيل.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، الجمعة، “اكتمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى مع عائلاتهم تنفيذاً لاتفاق الهدنة في غزة” الذي توصلت إليه حركة “حماس” وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن قطر تسهل تبادل المعلومات بين طرفي الاتفاق لمعالجة أي قضايا على الفور.

غرفة العمليات القطرية من الداخل

وأظهر فيديو عرضته القناة الأمريكية عدداً من الموظفات خلف شاشات الكمبيوتر فيما بدت أمامهن شاشات عرض لمراحل العملية وتتراءى مقاطع فيديو توثق لها على أرض الواقع.

وقال “محمد الخليفي” المفاوض الرئيسي لمراسل القناة في نهاية اليوم المكثف الذي أفضى إلى إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق :”إنه يوم جيد وحققنا من خلاله تقدماً جيداً للغاية”.

وأضاف أن هناك أمل الليلة في إطلاق سراح عدد من الأمريكيين ، واستدرك المسؤول القطري أنه إذا لم نر اليوم أمريكيين في القائمة فالأمل أن نرى إطلاق سراح جميع المدنيين من فئة النساء والأطفال خلال الأيام القادمة.

وكان الجناح العسكري لحماس قال في 16 أكتوبر تشرين الأول، إن الأسرى غير الإسرائيليين “ضيوف” وسيتم إطلاق سراحهم “عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك”.

لعب على الوتر الإنساني

وكعادة الإعلام الأمريكي المنحاز للكيان الإسرائيلي في التباكي على الأسرى الإسرائيليين وتجاهل الفلسطينيين، لعب مذيع القناة على وتر استدرار التعاطف مذكراً أن من بين المواطنين الأمريكيين الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية فتاة صغيرة تدعى “أبيغيل موردان” التي كان يجب أن تحتفل بعيد ميلادها الرابع اليوم، فرد الخليفي “بالطبع يهمنا إخراج جميع المواطنين الأمريكيين.”

ووفق التقرير المصور للقناة أشار الخليفي إلى أن عدد المطلق سراحهم قد يتجاوز التوقعات ففي حين كان من المتوقع إطلاق سراح 10 رهائن فوجئوا بأن عدد الرهائن المفرج عنهم وصل إلى 24 ، معرباً عن اعتقاده بأن هذا تطور إيجابي للغاية.

استكمال الاتفاق

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة من غزة و150 فلسطينيا من إسرائيل بحلول نهاية الهدنة التي تستمر أربعة أيام.

ومؤخرا قالت قناة الجزيرة أنه وبعد التأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين بسبب انتهاك إسرائيل للاتفاق، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين، وسيتم الإفراج الليلة عن ٣٩ من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج ١٣ من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى ٧ من الأجانب خارج إطار الاتفاق.

وقال دبلوماسي لشبكة “إن بي سي نيوز” إن فريق عمليات قطري هبط في تل أبيب، السبت “لضمان استمرار الصفقة بسلاسة، ومناقشة المزيد من التفاصيل حول الصفقة الجارية”.