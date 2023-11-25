رسالة مؤثرة من زوجة نائل البرغوثي أقدم أسير فلسطيني للمقاومة بعد إطلاق سراح الأسرى (شاهد)

وطن- علقت السيدة إيمان نافع زوجة الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى في سجون الاحتلال 44 عاما والمعروف بأنه أقدم أسير في سجون الاحتلال، على صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت خلال لقاء لها مع قناة الجزيرة، إنها تتوجه بالشكر للمقاومة الفلسطينية على تقديم كل هذه التضحيات، معبرة عن تطلعها لأنْ يكون زوجها أحد أفراد الأسرى الذين تشملهم صفقة التبادل مع الاحتلال.

زوجة نائل البرغوثي "أقدم أسير" في سجون الاحتلال للجزيرة: نشكر المقاومة، وأتمنى أن يكون زوجي ضمن الصفقة في الدفعات القادمة بعد أن قضى 44 سنة في الحبس#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/6hVKr3I2vC — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 24, 2023

وأضافت إيمان نافع أن زوجها أسير منذ 44 عاما، موضحة أن الاحتلال خرق صفقة وفاء الأحرار التي أبرمت في 2011 وكان زوجها أحد أفرادها، حيث أعاد الاحتلال اعتقاله في 2014 برفقة 70 أسيرا.

مخاوف من تجدُّد اعتقال الأسيرات

وعبرت عن مخاوفها من أن الاحتلال الإسرائيلي قد يُقدم على اعتقال أيّ من الأسرى أو الأسيرات المشمولين في صفقة التبادل الراهنة، مؤكدا أن الفلسطينيين ينشدون وقف إطلاق النار في غزة وأن يحصل الشعب على حريته.

وأشارت إيمان نافع إلى أنه من غير المقبول أن يظل الفلسطينيون يتعرضون للعدوان فترة تلو الأخرى، داعية العالم الحر للتضامن معهم حتى يحصلون على حريتهم.

وتابعت: “عندما تقول جولدا مائير إنها كانت فلسطينية قبل 1948 فهذه رسالة للعالم بأن هذه الأرض ليست (لإسرائيل) ولن تكون لها”.

أوضاع مأساوية للأسرى

ولفتت إيمان نافع إلى أن الأسرى يواجهون أوضاعا مأساوية بسبب الاعتداءات المتواصلة من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن الاحتلال يشن حرب تجويع ضد الأسرى والأسيرات.

واستكملت: “نحن سعداء بالإفراج عن عدد من الأسرى.. لكنني ما زلت أفكر في الأطفال الموجودين تحت الأنقاض في غزة”.

إتمام الدفعة الأولى لصفقة تبادل الأسرى

وبعد إتمام الدفعة الأولى من الصفقة التي تضمنت إفراج حماس عن 24 محتجزا بينهم 13 إسرائيليا، مقابل إفراج إسرائيل عن 39 أسيرا فلسطينيا، يسود ترقب السبت، للإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في اليوم الثاني للهدنة.

وفيما من المقرر أن تعلن قطر في وقت لاحق، عدد الأسرى الذين سيفرج عنهم خلال النهار، فقد أكّدت سلطات الاحتلال أنها تلقت لائحة المحتجزين الذين سيغادرون غزة، لكنها لم تحدد عددهم أو الوقت المتوقع لإطلاق سراحهم.

كما تشمل الهدنة أيضًا دخول عدد أكبر من قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي كامل، بعد أن قطع الاحتلال عنه إمدادات الماء والغذاء والكهرباء والدواء والوقود.