بينها السجن.. عقوبات متوقعة تنتظر يوسف عطال بسبب تضامنه مع غزة بعد القبض عليه لساعات

وطن- أطلقت الشرطة الفرنسية، سراح اللاعب الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس، بعد يوم من احتجازه بتهمة “التحريض على الكراهية العنصرية”، إثر مشاركته مقطعًا لشخص يطالب بنصرة غزة.

وأفاد موقع شبكة قنوات “آر إم سي” الفرنسية، بأنه تم إطلاق سراح يوسف عطال، الذي اتهم كجزء من تحقيق أولي بإثارة الكراهية العنصرية، تحت إشراف قضائي.

عقوبات محتملة على يوسف عطال

وأضافت أنه سيتم استدعاء عطال للمثول أمام محكمة الجنايات في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بسبب هذا الاتهام الموجه له، حيث يواجه عطال خطر السجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو (49.2 ألف دولار).

كما يحظر على بطال مغادرة الأراضي الوطنية إلا لأسباب مرتبطة بأنشطة كرة القدم، حسبما حددت محكمة نيس القضائية، ويجب عليه أيضًا دفع وديعة قدرها 80 ألف يورو (87.4 ألف دولار) خلال خمسة عشر يومًا.

توقيف يوسف عطال

وكانت الشرطة الفرنسية، قد أوقفت الجمعة، الجزائري يوسف عطّال، بعد اتهامه بـ”الدفاع عن الإرهاب” بسبب مقطع فيديو نشره بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن عطال كان قد حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرّر في 18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 من الشهر نفسه.

فتح تحقيق ضد يوسف عطال

وفُتح تحقيق مع عطال بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة “الدفاع عن الإرهاب والتحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معيّن”.

موقف نادي نيس من قضية يوسف عطال

وقال النادي الفرنسي: “نود التأكيد أن سمعة ووحدة نادي نيس تعتمد على سلوك جميع موظفيه الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيّم التي تدافع عنها المؤسسة”، مؤكدًا التزامه الراسخ بشأن انتصار السلام على كل الاعتبارات الأخرى، وفق تعبيره.

وارتفعت الأصوات، ومن بينها رئيس بلدية نيس للتنديد بمقطع الفيديو الذي نشره عطال ويظهر فيه داعية، زعموا أنه يدلي بعبارات معادية للسامية وتدعو إلى العنف قبل أن يقوم بحذفه ويقدّم اعتذاره.