بيان لمنظمة الصحة العالمية عن مدير مجمع الشفاء المعتقل لدى الاحتلال.. ما مصيره؟

وطن- أفادت منظمة الصحة العالمية، بعدم وجود معلومات لديها عن مصير مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، الذي اعتقلته قوات الاحتلال قبل أيام.

وفي بيان لها، قالت المنظمة إن أبو سليمة اعتقل في 22 تشرين الثاني / نوفمبر، مع 5 آخرين من العاملين في المجال الصحي، أثناء مشاركتهم في مهمة قادتها الأمم المتحدة لإجلاء مرضى.

ففي ذلك اليوم، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، شاركت منظمة الصحة العالمية في بعثة أخرى مشتركة للأمم المتحدة لنقل 151 من المرضى وذويهم والعاملين الصحيين المرافقين لهم من مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة.

خلال هذه البعثة، نقل الفريق 73 مريضًا مصابًا باعتلالات أو إصابات خطيرة، ونُقل المرضى في 14 سيارة إسعاف وفرتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وزودتها بطواقمها، بالإضافة إلى حافلتيْن، ورافق المرضى 8 عاملين صحيين و70 فردًا من أفراد أسرهم.

وبحسب البيان، تعرض ثلاثة موظفين طبيين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وثلاثة آخرين من وزارة الصحة إلى الاحتجاز.

وقالت المنظمة إنه تم إطلاق سراح اثنين من العاملين الصحيين الستة المحتجزين، فيما لا تتوفر لديها أي معلومات حول عافية الموظفين الصحيين الأربعة المتبقين، ومن بينهم مدير مستشفى الشفاء.

ودعت منظمة الصحة العالمية، إلى الاحترام التام لحقوقهم القانونية وحقوقهم الإنسانية أثناء احتجازهم.

انسحاب جيش الاحتلال

وكان جيش الاحتلال قد انسحب الجمعة، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعد نحو 10 أيام على اقتحامه وتدمير أجزاء فيه.

وبحسب مصادر طبية، فإن نحو 180 مريضا و7 من الأطقم الطبية ما زالوا متواجدين في مشفى الشفاء.

اقتحام مجمع الشفاء

وكان جيش الاحتلال قد اقتحم مجمع الشفاء في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد حصاره لعدة أيام جرت خلالها اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في محيطه.

وبعد عدة أيام، طالب الجيش الموجودين في المستشفى بإخلائه سيرا على الأقدام، إلا أن عددا من الجرحى والمرضى لم يستطيعون المغادرة بسبب حالاتهم واضطر بعض الأطباء والعاملين في المستشفى البقاء معهم.

وخلال الأيام الماضية، نفذ جيش الاحتلال عمليات تجريف وبحث وتمشيط واسعة داخل أقسام ومباني المستشفى وحديقته وموقف السيارات فيه، ما أسفر عن استشهاد عدد من النازحين والجرحى بداخله، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.