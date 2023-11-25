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    “أخوات الرجال”.. ظهور لافت لمقاتلات كتائب القسام في غزة (فيديو)

    بعد شهادات من الأسيرات السابقات لدى القسام بوجود فتيات لرعايتهن أثناء الأسر ظهر مقاتلات حركة المقاومة الفلسطينية أثناء صفقة تسليم أسيرات الاحتلال
    محمد أمينبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    مقاتلات القسام
    مقاتلات القسام خلال عملية تسليم أسيرات الاحتلال الإسرائيلي

    وطن – ظهرت مقاتلات كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بشكل لافت خلال عملية تسليم أسيرات الاحتلال الإسرائيلي في فيديو عرضته قناة الجزيرة القطرية.

    وقامت المقاتلات بتسليم أسيرات إسرائيليات ضمن صفقة تبادل الأسرى التي جرت، الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

    وأكد هذا الظهور ما ورد في شهادات أسيرات سابقات لدى القسام تحدثن عن رعاية فتيات بهن أثناء الأسر وإحسان معاملتهن.

    “مقاتلات القسام.. أشرف نساء العرب”

    ونشر حساب “هلا قطر” على منصة (إكس) صورة لإحدى المقاتلات وعلق عليها: “نشميات عربيات.. هنا أشرف نساء العرب .. هنا مقاتلات القسام !!”.

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    وأضافت التغريدة: “كشفت مقاطع فيديو نشرتها كتائب القسام عن عملية الافراج عن بعض الأسيرات الاسرائيليات عن وجود مقاتلات فتيات ونساء بين المقاومين في غزة”.

    وأردف الحساب: “في الصورة المرفقة مقاتلة من كتائب القسام لاحظ العينين واليدين. وكانت شهادات للأسيرات السابقات لدى كتائب القسام قد تحدثن عن رعاية فتيات بهن أثناء الأسر”.

    حول الهدنة في غزة

    وعند السابعة صباحاً الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر، دخلت الهدنة الإنسانية التي جرى التوصل إليها بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ وهي هدنة مؤقتة تستمر لمدة أربعة أيام، وقابلة للتمديد.

    ويتضمن الاتفاق وفقا شاملا لإطلاق النار لمدة أربعة أيام، مع إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى مناطق القطاع كافة.

    وعلى مدار 48 يوماً من الحرب الإسرائيلية على غزة، قتل الاحتلال الإسرائيلي بقصفه الجوي والمدفعي الوحشي 14 ألفاً و854 فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 36 ألف مصاب.

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