“أخوات الرجال”.. ظهور لافت لمقاتلات كتائب القسام في غزة (فيديو)

وطن – ظهرت مقاتلات كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بشكل لافت خلال عملية تسليم أسيرات الاحتلال الإسرائيلي في فيديو عرضته قناة الجزيرة القطرية.

وقامت المقاتلات بتسليم أسيرات إسرائيليات ضمن صفقة تبادل الأسرى التي جرت، الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

مقاتلات القسام يقتدين بذات النطاقين

ماشاء الله على أهل غزة نساء وأطفال ورجال pic.twitter.com/dpCAW67xgJ — AHMED SOB|-|Y أحمد صبحي (@AhmedSobhyTV) November 24, 2023

وأكد هذا الظهور ما ورد في شهادات أسيرات سابقات لدى القسام تحدثن عن رعاية فتيات بهن أثناء الأسر وإحسان معاملتهن.

نشميات عربيات.. هنا أشرف نساء العرب .. هنا مقاتلات القسام !! كشفت مقاطع فيديو نشرتها #كتائب_القسام عن عملية الافراج عن بعض الأسيرات الاسرائيليات اليوم عن وجود مقاتلات فتيات ونساء بين المقاومين في #غزة .

وفي الصورة المرفقة مقاتلة من كتائب القسام لاحظ العينين واليدين.

وكانت شهادات… pic.twitter.com/Z83zFH5wY0 — #هلا_قطر (@hlaqatar) November 24, 2023

“مقاتلات القسام.. أشرف نساء العرب”

ونشر حساب “هلا قطر” على منصة (إكس) صورة لإحدى المقاتلات وعلق عليها: “نشميات عربيات.. هنا أشرف نساء العرب .. هنا مقاتلات القسام !!”.

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وأضافت التغريدة: “كشفت مقاطع فيديو نشرتها كتائب القسام عن عملية الافراج عن بعض الأسيرات الاسرائيليات عن وجود مقاتلات فتيات ونساء بين المقاومين في غزة”.

نشميات عربيات.. هنا أشرف نساء العرب .. هنا مقاتلات القسام !! كشفت مقاطع فيديو نشرتها #كتائب_القسام عن عملية الافراج عن بعض الأسيرات الاسرائيليات اليوم عن وجود مقاتلات فتيات ونساء بين المقاومين في #غزة .

وفي الصورة المرفقة مقاتلة من كتائب القسام لاحظ العينين واليدين.

وكانت شهادات… pic.twitter.com/Z83zFH5wY0 — #هلا_قطر (@hlaqatar) November 24, 2023

وأردف الحساب: “في الصورة المرفقة مقاتلة من كتائب القسام لاحظ العينين واليدين. وكانت شهادات للأسيرات السابقات لدى كتائب القسام قد تحدثن عن رعاية فتيات بهن أثناء الأسر”.

نساء #فلسطين قاتلن جنباً إلى جنب مع الفدائيين الفلسطينيين منذ مقاومة الاستعمار البريطاني. من فاطمة النجار أول فدائية فلسطينية ودلال المغربي وليلى خالد وكثيرات لا تتسع لهن تغريدة ولا غريب ان تكون القسامية اليوم جنباً إلى جنب مع القسامي في #طوفان_الأقصى وفي كل فصيل وفي كل قرية… pic.twitter.com/v1915qAI9K — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) November 24, 2023

حول الهدنة في غزة

وعند السابعة صباحاً الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر، دخلت الهدنة الإنسانية التي جرى التوصل إليها بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ وهي هدنة مؤقتة تستمر لمدة أربعة أيام، وقابلة للتمديد.

ويتضمن الاتفاق وفقا شاملا لإطلاق النار لمدة أربعة أيام، مع إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى مناطق القطاع كافة.

وعلى مدار 48 يوماً من الحرب الإسرائيلية على غزة، قتل الاحتلال الإسرائيلي بقصفه الجوي والمدفعي الوحشي 14 ألفاً و854 فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 36 ألف مصاب.