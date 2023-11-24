“همّه بدمروا وإحنا منعمر والله ما انهز فينا شعرة”.. معنويات عالية لمُسن فلسطيني يجلس على ركام منزله المدمر بغزة (شاهد)

وطن- ” زي ما أنتوا شايفين .. معنوياتنا النصر دايمن..”، كلماتٌ بمعنوياتٍ عالية لمسن فلسطيني يجلس على ركام منزله المدمر بفعل قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة.

والتقطت الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة، مقطع فيديو لمسن فلسطيني وهو يجلس على ركام منزله المدمر بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو يقول: ” الحمد الله .. زي ما أنتوا شايفين.. معنوياتنا هيها إن شاء الله النصر”.

معنويات عالية لمسن فلسطيني يجلس على ركام منزله بغزة

وواصل، ” هذه البيت إلي أنتوا شايفينوا تدمر أربع مرات ، كل حرب لازم يتدمر.. لكن ما هز فينا شيء.. عما بدمروا وإحنا بنعمر ولن نتخلى عن هذه الأرض”.

وتفقدت العائلات الفلسطينية في منطقة جنوب قطاع غزة منازلها مع عودة الألاف إليها، مع بدء سريان الهدنة الإنسانية التي جرت بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، صباح الجمعة.

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الهدنة الإنسانية في غزة

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن بنود صفقة الهدنة الإنسانية عن 39 أسيرة كدفعة أولى، الجمعة، من أصل 150 سيفرج عنهم خلال الأيام ال3 القادمة، فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية سراح 24 أسير وأسيرة إسرائيلية كدفعة أولى كذلك من أصل 50 سيتم الإفراج عنهم لاحقاً.

كما ودخلت شاحنات من المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان قطاع غزة بمعدل 200 شاحنة يومياً خلال سريان الهدنة المؤقتة، بعد الحصار الذي فرضه الاحتلال مع بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، محملة بالدقيق والمواد الغذائية والوقود وغيرها.

وارتقى أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأصيب نحو ما يزيد عن 40 ألف أخرين بجراح مختلفة، وفق تقرير أورده المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.