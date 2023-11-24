مشاهد مأساوية من داخل المستشفى الإندونيسي.. إطلاق نار وحرائق واختناق المرضى

وطن- استبق جيش الاحتلال، دخول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ، باقتحام المستشفى الإندونيسي، بعد عمليات قصف واسعة النطاق.

وأظهرت لقطات مصورة، أوضاعا مأساوية يواجهها المرضى والجرحى ومرافقين والأطقم الطبية داخل المستشفى، في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، وسط اختناق المرضى جراء تسرب الدخان والغاز.

انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي وسط اختناق المرضى جراء تسرب الدخان والغاز #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/Z2WUsaeOYZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 24, 2023

وسُمعت في هذه اللقطات، أصوات طلقات نارية لا تتوقف يُطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عملية اقتحامه للمستشفى.

واقتحم جيش الاحتلال، المستشفى بالدبابات والآليات العسكرية ومئات الجنود المشاة من عدة اتجاهات بعد أن قطع الكهرباء عن المستشفى منذ أيام.

قصف مكثف على المستشفى

وقصف جيش الاحتلال، بوابات ومولدات كهرباء المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة مما أدى إلى اشتعال مولد كهربائي بالمستشفى.

وحتى الآن، يتواجد 250 شخصا ما زالوا داخل المستشفى الإندونيسي، وذلك بعد طرد جيش الاحتلال مئات المرضى منه خلال اليومين الماضيين.

من جانبه، أكّد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، أن جيش الاحتلال اقتحم المستشفى الإندونيسي في غزة فجر الجمعة، قبل ساعات من بدء الهدنة.

وأضاف أن جيش الاحتلال قتل امرأة وأصاب 3 أشخاص واعتقل آخرين خلال اقتحامه للمستشفى الذي شهد قصفا وحصارا إسرائيليين خلال الأيام الماضية.

الحرب على غزة مُغلفة باستهداف المستشفيات

واقتحام المستشفيات ومحاصرتها وقصفها أحد أوجه الحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة، في محاولة للقضاء على معالم الحياة بشكل كامل في القطاع.

وعلى مدى 48 يومًا، شنّ الاحتلال الإسرائيلي حربا مروعة على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 14854 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 6150 طفلًا وأكثر من 4 آلاف امرأة، وفق أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة مساء الخميس.

في حين دخلت عند السابعة صباحا، الهدنة الإنسانية التي جرى التوصل إليها بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ وهي هدنة مؤقتة تستمر لمدة أربعة أيام، وقابلة للتمديد.