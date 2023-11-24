لحظة نقل الأسيرات من سجن الدامون إلى عوفر تمهيدا لإطلاق سراحهن ضمن الصفقة مع حماس

وطن- بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات مصورة توثّق بدء نقل دفعة من الأسيرات المنوي الإفراج عنهن في صفقة التبادل ضمن الاتفاق المُبرم مع مع حركة المقاومة الإسلامية.

وأظهرت هذه اللقطات المصورة، عملية نقل الأسيرات من سجن الدامون إلى سجن عوفر، تمهيدا لإطلاق سراحهن.

وتحت إجراءات أمنية مكثفة، شوهدت سيارات أمنية وهي تُخرِج الأسيرات من السجن الإسرائيلي.

إجراءات الإفراج عن الأسرى

ومنذ ساعات الصباح، بدأت سلطة سجون الاحتلال الإسرائيلي، إجراءات إطلاق سراح الأسرى، الذين من المنتظر إطلاق سراحهم اليوم في إطار الصفقة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت سلطة السجون الإسرائيلية، إن الأسرى سيُنقلون من سجن عوفر إلى حاجز بيتونيا غربي رام الله، ومن هناك سيعود كلّ إلى بيته.

في سياق متصل، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول فلسطيني، قوله إن سلطات الاحتلال ستطلق الجمعة، سراح 39 أسيراً فلسطينياً، من بينهم 24 امرأة و15 من الذكور القصّر في الضفة الغربية المحتلة، مقابل 13 من الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

تفاصيل تنفيذ عملية تبادل الأسرى

وكانت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة التي شاركت فيها القاهرة مع قطر، بين حكومة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قد كشفت تفاصيل تنفيذ عملية تبادل الأسرى.

وقالت المصادر، إنّ وفداً أمنياً مصرياً سيحضر إلى القدس، وستكون مهمته تسلم الأسرى الفلسطينيين المحررين، والتأكد من الالتزام بقائمة الأسماء التي قدمتها حكومة الاحتلال للوسطاء وراجعتها قيادة حركة “حماس” ووافقت عليها، لافتاً إلى أن تلك العملية ستتم في وجود ممثلين للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وأضاف أنه سيتواجد في المقابل على الجانب الآخر، وبالتحديد في الناحية المصرية من معبر رفح، مسؤولون أمنيون تابعون لحكومة الاحتلال، إلى جانب مسؤولين أمنيين مصريين وممثلين للهلال الأحمر والصليب الأحمر، حيث من المقرر أن يتسلم المسؤولون الإسرائيليون، الأسرى المحررين ثم يغادروا إلى الأراضي المحتلة عبر مطار العريش على متن طائرة خاصة.

سريان هدنة غزة

يُشار إلى أنه عند السابعة صباحا، دخلت الهدنة الإنسانية التي جرى التوصل إليها بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ وهي هدنة مؤقتة تستمر لمدة أربعة أيام، وقابلة للتمديد.

ويتضمن الاتفاق وفقا شاملا لإطلاق النار لمدة أربعة أيام، مع إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى مناطق القطاع كافة.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن 50 من الأسرى المدنيين على مدار أربعة أيام قابلة للتمديد، وستتكون الدفعة الأولى من 13 من النساء والأطفال، دون الكشف عن عدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال اليوم الأول من الهدنة.

ومن المقرر أن يتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين في قطاع غزة حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة.