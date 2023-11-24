كان يعلم بتواجدهم داخلها.. الاحتلال استهدف غُرفة تؤوي 12 أسيراً له

وطن – استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقصف، الخميس، غرفة بأحد الأماكن في بيت لاهيا بقطاع غزة رغم علمه بتواجد أسرى له داخلها، وفق معلومات نشرها موقع “العربي الجديد” .

المعلومات التي حصل عليها الموقع ووصفها بالحصرية، ذكرت أن هذا القصف وقع، عصر أمس الخميس، وأن الغرفة المستهدفة في أحد أماكن التوغل في بيت لاهيا شمالي القطاع المحاصر، كان بداخلها 12 أسيراً إسرائيلياً ويعلم جيش الاحتلال بتواجدهم.

وبينما لم توضح معلومات “العربي الجديد” مصير هؤلاء الأسرى بعد عملية القصف أو أي تفاصيل أخرى، لم يصدر أي تعليق رسمي على هذه المعلومات من حركة حماس أو فصائل المقاومة في غزة، كما لم يصدر بشأنها أيضا أي تعليق إسرائيلي رسمي حتى الآن.

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وبدأ صباح الجمعة، سريان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، وأفادت وسائل إعلام بدخول نحو 100 شاحنة مساعدات حتى الآن عبر معبر رفح، وهو ما يمثل نحو خُمس احتياجات سكان القطاع في الوضع الطبيعي.

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، ذكر من جانبه أنه جرى الإفراج عن 13 من الإسرائيليين المحتجزين في غزة بعضهم من مزدوجي الجنسية، في مقابل الإفراج عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وأضاف أن جرى كذلك الإفراج عن 10 مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني خارج إطار اتفاق الهدنة.