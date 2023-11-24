fbpx
    الهدهد

    بعد تكفيره حماس.. سالم الطويل: “فلسطين ليست قضية المسلمين الأولى”

    الداعية الكويتي سالم الطويل تلقى انتقادات لاذعة بعد تشكيكه في أن قضية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى
    وطنبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    الشيخ سالم الطويل
    الداعية الكويتي المثير للجدل سالم الطويل

    وطن – تلقى الداعية الكويتي المثير للجدل سالم الطويل انتقادات لاذعة على منصات التواصل، بعد حديث له زعم فيه أن القول بأن “فلسطين قضية المسلمين الأولى هو قول باطل”.

    وجاء ذلك أيضا بعد أسابيع قليلة من تكفير سالم الطويل لحركة المقاومة الإسلامية حماس ووصفها “بالرافضة” وتملقه لحكام العرب ومحاولة تبرير تقاعسهم عن نصرة غزة.

    وهاجم الداعية الكويتي الذي اشتهر بإثارة الجدل توجه الكويتين لنصرة القضية الفلسطينية وحديثهم: “كلنا حمساوية” قائلاً إن هؤلاء من جماعة الإخوان الذي تسربوا في مفاصل الدولة داعياً السلطات لاجتثاثهم!

    نشطاء: سالم الطويل “وقع في شر أعماله”

    ووفق ما ذكره حساب “شؤون إسلامية” على منصة “إكس” فإن الداعية الكويتي سالم الطويل أراد: “التخذيل عن أهل فلسطين ويبدو أنه كان يرد على أحد الدعاة وتحمس بزيادة ولكنه وقع في شر أعماله لأن العبارة أصلا على لسان الحكام قبل العامة!.. الآن أصبح سالم الطويل يهيج الناس على حكامهم وينتقدهم علناً؟!”.

    وجاء في تغريدة أخرى لذات الحساب ساخرا من الداعية الكويتي: “للأسف سالم الطويل أصبح من الخوارج ينتقد ولاة الأمر علنًا ويهيج الناس عليهم ويخصص المقاطع الطويلة مثل لسانه لإبطال كلامهم!.. لو ناصحتهم سرًا يا سالم!!”.

    ورد أحد المغردين على سالم الطويل حول فلسطين وأهمية القضية: “الدليل على أن فلسطين قضية الأمة الإسلامية من كتاب الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم/ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير/”.

    “الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين”

    وأكد المغرد أن الأقصى هو “أولى القبلتين وثالث الحرمين وبما أن فلسطين محتلة وجب على كل مسلم الدفاع عنها”.

    فيما علق عبد الرحمن بن صادق الشهاري: “الله أكبر ، سقيته من نفس الكأس الذي سقى منه كثيرا من الدعاة والعلماء . والله كلما حاولت التماس العذر وإحسان الظن بالرجل يأبى إلا الانحدار والسقوط ، نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ به من الخذلان”.

    وسخر نايف اليافعي من الطويل مغرداً: “اكثر واحد سندرنا بوجوب اتباع ولي الامر ويوم جات على قضية فلسطين انكر اتباع ولي الامر”.

    ووصف الباحث والناشط الإسرائيلي “إيدي كوهين” سالم الطويل بأنه من المشائخ الكبار مستدلاً بمقاطعه الأخيرة ضد حماس وفلسطين.

    وهو ما يؤكد وفق متابعين أن الداعية الكويتي يسير على هوى ما يريده الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولوه وهو ما يوافق سياسات معظم حكام العرب أيضا.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.