بعد تكفيره حماس.. سالم الطويل: “فلسطين ليست قضية المسلمين الأولى”

وطن – تلقى الداعية الكويتي المثير للجدل سالم الطويل انتقادات لاذعة على منصات التواصل، بعد حديث له زعم فيه أن القول بأن “فلسطين قضية المسلمين الأولى هو قول باطل”.

وجاء ذلك أيضا بعد أسابيع قليلة من تكفير سالم الطويل لحركة المقاومة الإسلامية حماس ووصفها “بالرافضة” وتملقه لحكام العرب ومحاولة تبرير تقاعسهم عن نصرة غزة.

وهاجم الداعية الكويتي الذي اشتهر بإثارة الجدل توجه الكويتين لنصرة القضية الفلسطينية وحديثهم: “كلنا حمساوية” قائلاً إن هؤلاء من جماعة الإخوان الذي تسربوا في مفاصل الدولة داعياً السلطات لاجتثاثهم!

نشر سالم الطويل صباح اليوم كلمة بعنوان: هل فلسطين قضية المسلمين الأولى؟

أراد بذلك التخذيل عن أهل فلسطين ويبدو أنه كان يرد على أحد الدعاة وتحمس بزيادة ولكنه وقع في شر أعماله لأن العبارة أصلا على لسان الحكام قبل العامة!

الآن أصبح سالم الطويل يهيج الناس على حكامهم وينتقدهم علناً؟! pic.twitter.com/wnn8mufeWB — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) November 23, 2023

نشطاء: سالم الطويل “وقع في شر أعماله”

ووفق ما ذكره حساب “شؤون إسلامية” على منصة “إكس” فإن الداعية الكويتي سالم الطويل أراد: “التخذيل عن أهل فلسطين ويبدو أنه كان يرد على أحد الدعاة وتحمس بزيادة ولكنه وقع في شر أعماله لأن العبارة أصلا على لسان الحكام قبل العامة!.. الآن أصبح سالم الطويل يهيج الناس على حكامهم وينتقدهم علناً؟!”.

وجاء في تغريدة أخرى لذات الحساب ساخرا من الداعية الكويتي: “للأسف سالم الطويل أصبح من الخوارج ينتقد ولاة الأمر علنًا ويهيج الناس عليهم ويخصص المقاطع الطويلة مثل لسانه لإبطال كلامهم!.. لو ناصحتهم سرًا يا سالم!!”.

ورد أحد المغردين على سالم الطويل حول فلسطين وأهمية القضية: “الدليل على أن فلسطين قضية الأمة الإسلامية من كتاب الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم/ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير/”.

الدليل على أن فلسطين قضية الأمة الإسلامية من كتاب الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم/ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير // وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين وبما أن فلسطين محتلة وجب على كل مسلم — ذئب صحرى (@mnwtslmy890004) November 23, 2023

“الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين”

وأكد المغرد أن الأقصى هو “أولى القبلتين وثالث الحرمين وبما أن فلسطين محتلة وجب على كل مسلم الدفاع عنها”.

فيما علق عبد الرحمن بن صادق الشهاري: “الله أكبر ، سقيته من نفس الكأس الذي سقى منه كثيرا من الدعاة والعلماء . والله كلما حاولت التماس العذر وإحسان الظن بالرجل يأبى إلا الانحدار والسقوط ، نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ به من الخذلان”.

اكثر واحد سندرنا بوجوب اتباع ولي الامر ويوم جات على قضية فلسطين انكر اتباع ولي الامر 😄 — نايف اليافعي (@Qatar3467) November 23, 2023

وسخر نايف اليافعي من الطويل مغرداً: “اكثر واحد سندرنا بوجوب اتباع ولي الامر ويوم جات على قضية فلسطين انكر اتباع ولي الامر”.

سيقولون لك أنك مرجف ويضربون لك مثال بعقيدة طالبان في افغانستان قلهم فتأتي طالبان لتحرير فلسطين إذاً فالقدس في عقيدتهم أهم من كابل وهذا في رأي الشيخ سالم الطويل والمشائخ الكبار حفظهم الله تعالى https://t.co/VcgJz8Mbci — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) November 24, 2023

ووصف الباحث والناشط الإسرائيلي “إيدي كوهين” سالم الطويل بأنه من المشائخ الكبار مستدلاً بمقاطعه الأخيرة ضد حماس وفلسطين.

وهو ما يؤكد وفق متابعين أن الداعية الكويتي يسير على هوى ما يريده الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولوه وهو ما يوافق سياسات معظم حكام العرب أيضا.