الإمارات.. أمن الدولة يعيد اعتقال “سفير القدس” الناشط منصور الأحمدي

وطن- كشف مركز “مناصرة معتقلي الإمارات” في بيان له أن الأجهزة الأمنية في أبوظبي أعادت اعتقال الناشط “منصور الأحمدي” وأخفته قسراً، بعد حوالي عامين من الإفراج عنه وبعد قضائه قرابة 9 أعوام في معتقلاتها.

وعلم المركز من مصادر إماراتية أن سلطات أبوظبي اعتقلت الناشط منصور الأحمدي، رئيس لجنة شباب القدس في الإمارات، والذي يحمل لقب “سفير القدس”.

نظام ابن زايد يعيد اعتقال الناشط منصور الأحمدي

واستدعى جهاز أمن الدولة في العاصمة أبوظبي “الأحمدي” من أجل التحقيق معه، ثم اختفى بعد ذلك، حيث يرجح أن الجهاز اعتقله ونقله إلى أحد السجون السرية، بحسب المصادر التي نقل عنها مركز “مناصرة معتقلي الإمارات”.

بحسب مصادر تحدثت لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، فإن الناشط #منصور_الأحمدي تعرض للاختفاء القسري، حيث لم تسمح له السلطات الإماراتية حتى اللحظة بالتواصل مع محامٍ، وأشارت المصادر أن أسباب اعتقال الأحمدي ما زالت مجهولة حتى اللحظة. pic.twitter.com/TSdNdXkzuq — مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) November 22, 2023

وتعرض منصور الأحمدي للاختفاء القسري، حيث لم تسمح له السلطات حتى اللحظة بالتواصل مع محامٍ. وأشارت المصادر “للمركز”، إلى أن أسباب اعتقال الأحمدي ما زالت مجهولة اللحظة.

ولفت المركز إلى أنه قام ومجموعة “منّا” لحقوق الإنسان بإحالة قضية الأحمدي إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة، الذي قام بدوره بإرسال رسالة إلى السلطات الإماراتية، لكن الأخيرة لم تُجب حتى اللحظة.

وكان “الأحمدي” تعرض للاعتقال سابقاً، وقضى في السجن نحو 9 سنوات على خلفية القضية المعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 94″.

حيث جرى اعتقال الناشط الإماراتي الذي يلقب بـ”سفير القدس” في 12 أكتوبر 2012، والحكم عليه بالسجن 7 سنوات، لكنه ظل معتقلاً حتى أبريل 2021، حيث أُفرج عنه.

وحاز الأحمدي لقب “سفير القدس” حيث ساهم في تأسيس رابطة شباب من أجل القدس العالمية، وترأس فرع الرابطة في الإمارات، كما نفذ برنامج سفراء القدس الثقافي والمكون من عشر دورات مقدسية متخصصة.

ومنصور الأحمدي هو أحد الوجوه الشبابية المعروفة في الإمارات، وعمل نائباً لرئيس الاتحاد الوطني لطلبة الإمارات.