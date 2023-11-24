الأردن.. مشهد مهيب لحشود الأردنيين استجابة لنداء “أبو عبيدة” (فيديو)

وطن – شهد الأردن، الجمعة، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الأردنيين تضامنا مع قطاع غزة، رغم مرور ساعات على سريان الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

مسيرة ضخمة انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني، بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمّان، وصولاً إلى ساحة النخيل التي تبعد عن المسجد مسافة كيلومتر واحد.

الأردنيون يلبون نداء أبو عبيدة

المسيرة التي نظمها الملتقى الوطني لدعم المقاومة الفسلطينية، جاءت تحت عنوان “المقاومة خيارنا”.

كما انطلقت عدة مسيرات أخرى في مناطق مختلفة بالعاصمة الأردنية وشتى محافظات البلاد.

وارتفعت أصوات آلاف الأردنيين بهتاف “يا أبو عبيدة لبّيناك شعب الأردن كله معاك”، وذلك ردا على نداء المتحدث باسم كتائب القسام للأردنيين بالاستنفار في كلمته، الخميس.

وحيا المشاركون أيضا ناطق كتائب القسام أبو عبيدة، عندما وصف الأردنيين، الخميس، بأنهم “كابوس الاحتلال”.

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وهتف المشاركون “شعب الأردن يا كابوس.. عالصهيوني رح تدوس”، و”يابو عبيدة طل وشوف.. هاي رجالك عالمكشوف”، وغيرها من الهتافات الأخرى.

كما رفع الأردنيون لافتات داعمة لحماس وفصائل المقاومة كتب عليها “المقاومة خيارنا”، و”أبشر أبو عبيدة.. كلنا مقاومة”، و”بايدن مجرم حرب وقاتل أطفال”.

وتأتي هذه التظاهرات الحاشدة في الأردن عقب ساعات من بدء الهدنة التي تقضي بوقف إطلاق النار لأربعة أيام، كما تشمل تبادل أسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.