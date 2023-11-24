الأردن.. مشهد مهيب لحشود الأردنيين استجابة لنداء “أبو عبيدة” (فيديو)

وطن – شهد الأردن، الجمعة، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الأردنيين تضامنا مع قطاع غزة، رغم مرور ساعات على سريان الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
مسيرة ضخمة انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني، بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمّان، وصولاً إلى ساحة النخيل التي تبعد عن المسجد مسافة كيلومتر واحد.
الأردنيون يلبون نداء أبو عبيدة
المسيرة التي نظمها الملتقى الوطني لدعم المقاومة الفسلطينية، جاءت تحت عنوان “المقاومة خيارنا”.
كما انطلقت عدة مسيرات أخرى في مناطق مختلفة بالعاصمة الأردنية وشتى محافظات البلاد.
📸متظاهرون يرددون قسم الوفاء للمقاومة خلال تظاهرة في العاصمة الأردنية #عمان تلبية لنداء #ابوعبيده #سيارات_الأسعاف #غزه_انتصرت #محمد_عدنان #الاردن #محمد_بن_سلمان #كتايب_االقسام #الذباب_الالكتروني #ابو_عبيده #حماس_تمثل_امه_الاسلام #انا_مقاطع #معبر_رفح #الهدنة #غزة #ايران… pic.twitter.com/m5JxxoKsc2
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 24, 2023
وارتفعت أصوات آلاف الأردنيين بهتاف “يا أبو عبيدة لبّيناك شعب الأردن كله معاك”، وذلك ردا على نداء المتحدث باسم كتائب القسام للأردنيين بالاستنفار في كلمته، الخميس.
وحيا المشاركون أيضا ناطق كتائب القسام أبو عبيدة، عندما وصف الأردنيين، الخميس، بأنهم “كابوس الاحتلال”.
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وهتف المشاركون “شعب الأردن يا كابوس.. عالصهيوني رح تدوس”، و”يابو عبيدة طل وشوف.. هاي رجالك عالمكشوف”، وغيرها من الهتافات الأخرى.
أردنيون يخرجون بمسيرات تضامنية حاشدة في عمّان والمحافظات نصرة لقطاع #غزة#الأردن #فلسطين #هنا_المملكة pic.twitter.com/vsCSTLLcPG
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) November 24, 2023
كما رفع الأردنيون لافتات داعمة لحماس وفصائل المقاومة كتب عليها “المقاومة خيارنا”، و”أبشر أبو عبيدة.. كلنا مقاومة”، و”بايدن مجرم حرب وقاتل أطفال”.
وتأتي هذه التظاهرات الحاشدة في الأردن عقب ساعات من بدء الهدنة التي تقضي بوقف إطلاق النار لأربعة أيام، كما تشمل تبادل أسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.