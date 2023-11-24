أول خروقات الهدنة.. الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين أثناء عودتهم لمنازلهم شمالي غزة (شاهد)

وطن- كشفت قناة الجزيرة، عن تفاصيل مهمة بخصوص الساعات الأولى من دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة حيز التنفيذ في قطاع غزة، والتي بدأت بحلول السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

قال مراسل الجزيرة هشام زقوت، متحدثا من مدينة المغراقة وسط قطاع غزة، إن أهالي غزة يتحركون صوب منازلهم من جنوب غزة إلى شمالها بما في ذلك من دُمِّرت منازلهم.

إطلاق نار على المواطنين العائدين

وأضاف أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطلق النار في شارع صلاح الدين، في محاولة لمنع أفواج من المواطنين الفلسطينيين من العودة إلى مدينة غزة.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يُفلِح المواطنون في العودة إلى مناطقهم بسبب إطلاق جيش الاحتلال الرصاص وقنابل الغازات المسيلة للدموع على هؤلاء المواطنين.

كيف تبدو الأوضاع في #غزة بعد بدء سريان الهدنة؟ وما الذي يفعله الفلسطينيون هناك في هذا الوقت؟#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/HfrSusZyOv — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 24, 2023

في حين لا تُسمع أصوات إطلاق نار في بلدة المغراقة لكون أن شوارعها المؤدية إلى مدينة غزة هي شوارع ترابية، ومن ثم يمكن أن تتواجد قوات جيش الاحتلال في مناطق أبعد من تلك الموجودة في شارع صلاح الدين.

انتشار دبابات الاحتلال

ولفت مراسل الجزيرة إلى أن الدبابات الإسرائيلية لا تزال منتشرة في شارع صلاح الدين، وتعمل على عرقلة عودة السكان بكل الطرق الممكن.

ونوه بأن جيش الاحتلال يعمل على منع أي تحركات للمواطنين في المناطق التي تنتشر فيها آلياته مثل حي النصر، حيث أطلق هناك النيران على مواطنين حاولوا العودة لمنازلهم، وكذا الحال في بلدة بيت حانون الواقعة في أقصى شمال قطاع غزة فضلا عن بيت لاهيا وجباليا.

منشورات تحذيرية من جيش الاحتلال

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد ألقت منشورات فوق المناطق الجنوبية من قطاع غزة؛ حذر من خلالها جيش الاحتلال سكان مناطق جنوبي قطاع غزة والنازحين إليها من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة.

إلا أن هذه التهديدات لم تحل دون تحرك الفلسطينيين للعودة إلى منازلهم وأحيائهم التي نزحوا منها على وقع الغارات الكثيفة التي شنها جيش الاحتلال.

يُشار إلى أنه على مدى 48 يومًا، شنّ الاحتلال الإسرائيلي حربا مروعة على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 14854 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 6150 طفلًا وأكثر من 4 آلاف امرأة، وفق أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة مساء الخميس.

سريان الهدنة الإنسانية

في حين دخلت عند السابعة صباحا، الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ وهي هدنة مؤقتة تستمر لمدة أربعة أيام، وقابلة للتمديد.

ويتضمن الاتفاق وفقا شاملا لإطلاق النار لمدة أربعة أيام، مع إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى مناطق القطاع كافة.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن 50 من الأسرى المدنيين على مدار أربعة أيام قابلة للتمديد، وستتكون الدفعة الأولى من 13 من النساء والأطفال، دون الكشف عن عدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال اليوم الأول من الهدنة.

ومن المقرر أن يتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين في قطاع غزة حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة.