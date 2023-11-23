نزيه الأحدب يتناول على طريقته الساخرة موقف حكام العرب تجاه غزة (فيديو)

وطن- تناول الإعلامي اللبناني “نزيه الأحدب” في برنامجه “فوق السلطة” على قناة “الجزيرة”، القمة العربية ـ الإسلامية الأخيرة في الرياض بشكل ساخر بسبب الموقف المخزي للدول العربية المشاركة فيها تجاه غزة والقضية الفلسطينية.

وقال نزيه الأحدب في حلقة برنامجه إن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، دعا جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

https://x.com/AJArabic/status/1727420435082420273?s=20

“على الأقل لم تؤيد العدوان الإسرائيلي”

وأضاف أن الكثيرين انتقدوا القمة داخل فلسطين وخارجها، ودعا الزعيم اللبناني وليد جنبلاط إلى حل جامعة الدول العربية التي لم تنجح في فتح معبر رفح في انتظار تدمير ما تبقى من مستشفيات في غزة وقتل من فيها.”

وبأسلوبه الساخر المعهود قال مقدم البرامج اللبناني:” تفاءلوا بالخير تجدوه، فالقمة على الأقل لم تؤيد العدوان الإسرائيلي بل قالت إنه يجب أن يتوقف.”

واستدرك نزيه الأحدب قائلاً بنبرة هازئة أن “القمة ستتابع في المحاكم الدولية جرائم إسرائيل التي ارتكبتها والتي ستظل ترتكبها في غزة وكل فلسطين.”

بشار الأسد وإيجابيات القمة

ولفت الأحدب ساخرا إلى أن من إيجابيات القمة أيضاً اعتبار” الرئيس السوري” بشار الأسد أن اسرائيل بجرائمها تفوقت على نفسها، بينما أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي-بحسب الأحدب –عن رفضه للحصار على قطاع غزة.

وأشار الإعلامي اللبناني بنبرته الساخرة إلى أن “مجرد اللقاء والتواصل بين قادة الدول العربية والإسلامية أمر طيب جداً “.

وختم الأحدب مقارناً العجز العربي بما طالبت به السياسية الإيرلندية “ماري لو ماكدونالد” بطرد سفير إسرائيل من بلادها وإحالة الكيان الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية “كي لا يفلت من العقاب على جرائمه الوحشية”.