“كمين مُبتكر”.. صحيفة عبرية صدمتها أساليب للقسام فتكت بجنود الاحتلال

وطن- كشفت صحيفة عبرية أن المقاومة الفلسطينية لجأت في الأيام الأخيرة إلى طرق مبتكرة لخداع الجنود الإسرائيليين واستدراجهم للأكمنة، في أساليب جديدة مكنت عناصر القسام وفصائل المقاومة الأخرى من إلحاق خسائر فادحة بالاحتلال الذي اضطر لعقد هدنة مع حماس تبدء صباح، الجمعة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن المقاومة استخدمت أسلوباً متطوراً في التعامل مع القوات الإسرائيلية المتوغلة، ومنها نصب “مكبرات صوت” تخرج منها أصوات محادثات لأطفال وصبية من أجل استدراج الجنود الإسرائيليين لكمائنها المعدة مسبقاً والإجهاز عليهم.

القسام وأكمنة جديدة تفتك بالجنود الإسرائيليين

وقالت الصحيفة في التقرير الذي كتبه “يوآف زيتون” إن حماس تحاول في الأيام الأخيرة تحسين مفاجآتها للقوات التي تناور وسط مدينة غزة، في أحياء مثل (الزيتون وجباليا) شمال شرق القطاع.

وتشمل الفخاخ التي يعدها المقاومون بشكل أساسي هجمات “السحب” حيث يخرجون من مخابئهم ويطلقون النار ويهربون إلى فتحة نفق متصلة بالجانب الآخر من الشارع، ومن هناك تظهر فرقة تطلق صواريخ آر بي جي من عدة اتجاهات.

وبحسب الصحيفة عندما يسمع مقاومو حماس هدير الدبابات الصهيونية أو ناقلات الجنود المدرعة التي يتحرك بجوارها مقاتلو المشاة بجيش الاحتلال على الأرض، يقومون بتشغيل مكبرات الصوت التي تبث أصوات أطفال وفتية باللغة العربية لإرباك الجنود.

وكشفت أنه في إحدى الحالات، قامت قوة مشاة للجيش الإسرائيلي تتبعها الدبابات بفحص مصدر الضوضاء والأصوات في نهاية زقاق وتقدمت القوة باتجاهه.

فقامت مجموعة من المقاومين المتربصين في طابق مرتفع في المبنى المقابل بإطلاق النار من الأسلحة الرشاشة والصواريخ المضادة للدبابات على الجنود، وتبادلت القوة الصهيونية إطلاق النار معهم في معركة استمرت لعدة دقائق.