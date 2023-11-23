انتقادات تطال ملك البحرين بعد ظهوره ينتشي طربا تزامنا مع مأساة غزة (فيديو)

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وهو في حالة من الانتشاء والطرب أثناء تفاعله مع العرضة البحرينية في فاعليات معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني «مراعي».

وعرض هذا الظهور ملك البحرين لانتقادات حادة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من مجازر الاحتلال، بينما هو ينتشي طربا غير مبال بما يحدث حوله والعالم الذي يقف على فوهة بركان.

واحتفل الملك حمد بن عيسى بافتتاح معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي 2023 ) – في نسخته السادسة – الذي أقيم في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، الأربعاء.

وأظهر مقطع الفيديو “آل خليفة” وهو يتمتم بكلمات العرضة مبتسماً، فيما أظهر مشهد تال فريق العرضة وهو يقوم بالرقص ورفع السيوف.

وبحسب معارضين بحرينيين فإن خطوة التطبيع التي نقلت البحرين (حكومة ومواقف رسمية) إلى جانب العدو، في قبال الفلسطينيين وحقوقهم، لم تكن إلا قفزة إلى الأمام في سياق تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يجعل الملك ونجله وكل هذا النظام المطبّع شريكاً في دماء الفلسطينيين لا أقل من ذلك، حسب وصفهم.

وكانت كلّ من البحرين والإمارات وقّعت اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ما عُرِف “باتفاقيات أبراهام” التي توسطت فيها الولايات المتحدة في أغسطس/آب 2020، وتبعها السودان والمغرب.

“أيُ عُروبةٍ هذه؟!”

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على طريقة تفاعل ملك البحرين وانتشائه في وقت تذبح فيه غزة.

ووصف الناشط البحريني يوسف الجمري، ما قام به آل خليفة “بالرقص على جراح الأمة” وتساءل: “ايُ عُروبةٍ هذه وايُ إسلام؟!”

كما وصف حساب باسم “جيفارا” هذا الفعل بما قام به ملوك الطوائف في الاندلس.. الذين كان اخوانهم يذبحون على يد الاسبان وهم لا هم لهم إلا الرقص ونكاح النساء والخمور.”

فيما قال صاحب حساب “ناشط متقاعد”: “هذا ملك مفصول عن شعبه ولا يحترم إرادة المواطنين”. وأضاف :”للأسف هو يحاول أن يفرض بالقوة والعنف والإرهاب وجوده كملك”.