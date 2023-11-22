“يا ورديه عليّ ياما”.. فيديو مؤثر لفرحة سيدة فلسطينية بالعثور على طفلها بعد قصف الاحتلال لمنزلهم في غزة

وطن- تداول نشطاء فلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لفرحة سيدة فلسطينية بعد عثورها على طفلها الناجي من قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم ال46.

ويظهر في مقطع الفيديو المؤثر، فرحة سيدة فلسطينية التي نجت هي وأطفالها من قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في قطاع غزة، وهي تقول بعد مشاهدة طفلها على السرير داخل المشفى، ” يا ورديه عليّ ياما”.

يا ورديه عليّ ياما

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي نحو 1400 مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن متفرقة من قطاع غزة، منذ إعلان حربه على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقصف الأحياء السكنية والمنازل والمساجد والكنائس والمدراس على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

وراح ضحية تلك المجازر المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، مئات الألاف من الشهداء في صفوف الأطفال والنساء والشيوخ، لعل أبرزها مشفى المعمداني ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين المتواجدة في جباليا والبريج والمغازي والشاطئ والعديد من المدراس وغيرها.

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الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن التوصل إلى هدنة إنسانية بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتم بموجبها الإفراج عن 150 أسير فلسطيني، مقابل إطلاق سراح 50 أسيرة من الرهائن المدنيين المحتجزة لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

كما وإدخال نحو 200 شاحنة يومياً محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود وغيرها إلى سكان قطاع غزة، وسهولة تحرك المدنيين من منطقة الشمال باتجاه الجنوب عبر شارع صلاح الدين، وسيتم دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ خلال ال24 ساعة القادمة.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت إلى أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، ونحو 30 ألف مصاب بجراح مختلفة، وفق تقرير نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى الآن.