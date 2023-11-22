ناشطون فلسطينيون ينفذون مبادرات شبابية لتوزيع الهدايا على الأطفال في مراكز إيواء النازحين بغزة (فيديو)

وطن- نفذ ناشطون فلسطينيون مبادرات شبابية لتوزيع الهدايا من الألعاب على الأطفال الذين نزحوا مع عائلاتهم داخل مراكز الإيواء المنتشرة في مختلف قطاع غزة، في إطار التخفيف النفسي عليهم إثر الحرب الإسرائيلية على القطاع لليوم ال46.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، توزيع النشطاء الفلسطينيين الهدايا من الألعاب المختلفة على الأطفال في مراكز إيواء النازحين في قطاع غزة.

مبادرات شبابية لتوزيع الهدايا على الأطفال النازحين في غزة

ويعاني الأطفال الفلسطينيون النازحون إلى مراكز الإيواء في قطاع غزة من ظروف نفسية صعبة بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لليوم ال46 على التوالي.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان حربها على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مئات الألاف من المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في أماكن مختلفة من القطاع، راح ضحيتها الألاف من الشهداء في صفوف المدنيين.

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الأطفال النازحين في مراكز الإيواء بغزة

وارتقى أكثر من 6 ألاف طفل فلسطيني جراء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها المستمرة على قطاع غزة، من خلال القصف العشوائي للمنازل والأحياء السكنية والمدارس والكنائس على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

أما عن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق آخر تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد استشهد أكثر من 14 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 33 ألف شخص بجراح مختلفة حتى هذه الساعة.