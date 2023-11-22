مشهد من غزة.. ابتسامة طفل فلسطيني خرج من تحت الركام بعد قصف الاحتلال لمنزل عائلته (شاهد)

وطن- نشر النشطاء الفلسطينيين فيديو لطفل فلسطيني يبتسم بعد خروجه من تحت ركام منزل عائلته المدمر، بفعل قصف الاحتلال خلال حربها المستمرة على قطاع غزة لليوم ال47 على التوالي.

ويظهر في مقطع الفيديو، لوالد طفل فلسطيني، وهو يقول لطفله: ” يا عيني ما أشطره يا عيني، بدك حاجة؟ آه .. اضحك اضحك للكاميرا .. يا عيني على هالضحكة”.

يا عيني على هالضحكة

وواصل حديثه، “طلع من تحت الأنقاض وهو بضحك .. سبحان الله..”.

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق المدنيين، منذ إعلان الحرب الإسرائيلية على غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد العملية البطولة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية تجاه مستوطنات غلاف القطاع.

وارتقى أكثر من 6 ألاف طفل فلسطيني، في قصف الاحتلال الإسرائيلي العشوائي والجنوبي من خلال الأحزمة النارية تجاه منازل والأحياء السكنية والمدراس والكنائس في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

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هدنة إنسانية ل4 أيام

وقد أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى هدنة إنسانية سيبدأ إعلان سريانها خلال الساعات القادمة، بوساطة قطرية ومصرية أمريكية، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتم بموجبها الإفراج عن 50 من أسير وأسيرة من الأطفال والنساء المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

كما وسيقوم الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن 150 أسير وأسيرة من الأطفال والنساء من داخل سجون الاحتلال، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية ووقود بواقع 200 شاحنة يومياً عبر المعابر مع قطاع غزة خلال سريان الهدنة لوقف إطلاق النار.

يشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد بلغت أكثر من 14 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب نحو 33 ألف بجراح مختلفة حتى هذه الساعة. وفق ما نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.