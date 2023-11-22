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    الهدهد

    لحظة إطلاق صاروخ باليستي على قاعدة عين الأسد العسكرية غربي العراق ورد أمريكي

    الهجمات المسلحة على القوات الأمريكية بطائرات مسيرة وصواريخ بدأت في 17 أكتوبر / تشرين الأول تزامنا وارتبطت بالحرب على غزة
    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    لحظة إطلاق صاروخ باليستي باتجاه قاعدة عين الأسد العسكرية
    لحظة إطلاق صاروخ باليستي باتجاه قاعدة عين الأسد العسكرية

    وطن- بثت المقاومة الإسلامية في العراق، لقطات مصورة من استهدافها قاعدة عين الأسد الأمريكية الواقعة غربي العراق، في عملية جاءت على وقع الحرب الإسرائيلية على غزة.

    وأظهرت هذه اللقطات، لحظة إطلاق الصاروخ الباليستي على القاعدة العسكرية الأمريكية في هجوم خلّف جرحى من بين القوات الأمريكية.

    وكان مسؤولان عسكريان أمريكيان قد أكّدا في وقت سابق، أن قوات أمريكية تعرضت لهجوم في قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد يوم الثلاثاء، وأن القوات الأمريكية ردت دفاعا عن النفس، وفق تعبيريهما.

    سابقة في الإعلانات الأمريكية عن الاستهدافات

    وهذه أول مرة يُذكر فيها أن القوات الأمريكية داخل العراق ردت على هجوم تعرضت له، على الرغم من تعرضها لعشرات الهجمات هناك في الآونة الأخيرة.

    وقال أحد المسؤولين إن الهجوم تسبب في إصابات طفيفة وألحق أضرارا بالبنية التحتية، فيما أكد المسؤول الآخر أن القوات الأمريكية استخدمت طائرة حربية من طراز إيه.سي-130 للرد.

    بيان رسمي ورد مباشر

    وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان، تعرض قاعدة عين الأسد لهجوم بصاروخ باليستي قصير المدى من دون أن يسفر عن قتلى.

    وقال المتحدث العسكري الأمريكي، إن قوات بلاده شنت ضربة على آلية لميليشيا تدعمها إيران وعدد من المقاتلين المدعومين من ايران والضالعين في هذا الهجوم، ما أسفر عن مقتل العديد من المقاتلين من تلك الميليشيات، على حد تعبيره.

    وبدأت الهجمات المسلحة على القوات الأمريكية بطائرات مسيرة وصواريخ في 17 أكتوبر / تشرين الأول، وربطتها فصائل مسلحة عراقية بالدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة.

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