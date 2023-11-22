قضية “معتقلي حماس بالسعودية” تعود للواجهة.. تهمتهم “فلسطين”!

وطن – دشن نشطاء منصات التواصل الاجتماعي وسم “معتقلي حماس بالسعودية”، دعوا فيه إلى الضغط على السلطات السعودية لمعرفة مصير نحو 60 فلسطينياً من المعتقلين لدى الرياض بتهمة “تأييد حركة المقاومة الإسلامية حماس” والعمل على إطلاق سراحهم.

واستذكر الرواد الظروف المهينة التي يمر بها هؤلاء المعتقلون وفق تقارير حقوقية مثل تقرير “منظمة العفو الدولية” التي تحدثت عن انتهاكات عديدة وخطيرة لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحبس الانفرادي”.

وفي أيلول/سبتمبر عام 2019، شنت السعودية حملة اعتقالاتٍ طالت نحو 70 مقيماً وزائراً من أصولٍ فلسطينيّة، بينهم ممثل “حماس” في المملكة محمد الخضري (85 عاماً) المريض بالسرطان الذي تم إطلاق سراحه ونجله لاحقا، وأفرجت عن معتقلين أردنيين وفلسطينيين آخرين ليتبقى نحو 60 فلسطينياً في سجون المملكة.

هاشتاق #معتقلي_حماس_بالسعوديه اطلقه ناشطون يمنيون لمطالبة السعودية بالإفراج عن 60 فلسطينيا معتقلون في سجونها منذ ابريل 2019، بسبب دعمهم للمقاومة الفلسطينية وتأييدهم لحمااس.

سبق وأن طالبت حمااس مرات عديدة بالافراج عنهم، وذكرت منظمة العفو أنهم يمرون بظروف اعتقال مهينة. pic.twitter.com/padM0lKXX0 — هاشتاق اليمن (@yementag2020) November 22, 2023

دعوات للإفراج عن معتقلي حماس بالسعودية

وقضت المحكمة الجزائية السعودية في آب/أغسطس 2021 بحبس الخضري 15 عاما ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، وتراوحت الأحكام بين البراءة والحبس 22 عاماً، ولاحقا خفضت المحكمة حكم حبس الخضري إلى 3 أعوام قبل أن يتم إطلاق سراحه هو ونجله.

اسماعيل هنية

اكثر من 60 معتقل فلسطيني في سجون السعودية فقط لانهم يدعمون المقاومة ويتم محاكمتهم بتهم لا يمكن يستوعبها العقل العربي

مؤسف مؤسف مؤسف كررها عدة مرات #معتقلي_حماس_بالسعوديه #صهاينة_العرب pic.twitter.com/NaFkKw64yK — أنيس منصور (@anesmansory) November 22, 2023

واستذكر الصحفي اليمني “أنيس منصور” تصريحات سابقة لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” (قبل إطلاق صراح الخضري) وقال فيها إن هناك أكثر من 60 معتقلاً لا يزالون في السجون السعودية بتهمة دعم المقاومة وهي تهم لا يستوعبها العقل العربي وفق وصفه.

صدق او لا تصدق

ملفات ومحاضر التحقيقات

كلها جمعت وتم تسليم الموساد نسخة منها

الى اين وصلت الشقيقة #معتقلي_حماس_بالسعوديه — أنيس منصور (@anesmansory) November 22, 2023

وذكر منصور أن ملفات ومحاضر التحقيق جمعت وسلم للموساد نسخة منها معلقاً باستنكار: “إلى أين وصلت الشقيقة؟!”.

وفي سياق مشاركته بوسم “معتقلي حماس بالسعودية” أضاف الإعلامي اليمني أن “الحملات الإعلامية والتحريضية التي تبنتها وسائل إعلامية سعودية أو محسوبة عليها ضد حماس وقوى المقاومة أتت بنتائج عكسية”.

الحملات الإعلامية والتحريضية التي تبنتها وسائل إعلامية سعودية أو محسوبة عليها ضد حماس وقوى المقاومة أتت بنتائج عكسية، بل وأسهمت في الإساءة إلى صورة المنظومة السياسية السعودية في عيون الشعوب العربية والإسلامية#معتقلي_حماس_بالسعوديه

#كلنا_ضد_الصهيوني

#تميم_راعي_السلام pic.twitter.com/7hwu6jOQ7m — أنيس منصور (@anesmansory) November 22, 2023

خطوات خطيرة شوهت صورة المملكة

وأردف أن تلك الحملات “أسهمت في الإساءة إلى صورة المنظومة السياسية السعودية في عيون الشعوب العربية والإسلامية”.

اقرأ أيضا:

كما استذكر حديث خالد مشعل في ذلك الوقت: “لا يصح أن تأتي دولة وتحاسبني لأنني والله متمسك بفلسطين أو أنني أمارس المقاومة، هم مخطئون فيما يفعلون، أكثر من 60 معتقل لديهم يا أخي إذا اعتبرت وجودهم عبئاً أخرجهم وأطلب منهم مغادرة المملكة لكن لا تعتقلهم”.

خالد مشعل

لا يصح أن تأتي دولة وتحاسبني لأنني والله متمسك بفلسطين أو أنني أمارس المقاومة، هم مخطئون فيما يفعلون، أكثر من 60 معتقل لديهم

يا اخي إذا اعتبرت وجودهم عبئا ً أخرجهم وأطلب منهم مغادرة المملكة لكن لا تعتقلهم#معتقلي_حماس_بالسعوديه — أنيس منصور (@anesmansory) November 22, 2023

ونشر الصحفي توفيق أحمد “صورة للجواز الفلسطيني أسيراً” وخلفه علم السعودية في إشارة للمعتقلين الفلسطينيين في سجون المملكة.

اتهمت السلطات السعودية من قبل الكثير من معتقلي الرأي و من الرافضين للتطبيع مع الكيان الصــ.ـهيوني؛ بتهمة الإرهاب وبتهمة الدعم للجماعات الإرهابية، ولا يزال معظمهم رهن الاحتجاز التعسفي، ولعل المعتقلين الفلسطينيين مثالا حيا على ذلكT//#معتقلي_حماس_بالسعوديه pic.twitter.com/dz4814KzOV — Tawfieq Ahmed توفيق أحمد (@SSSSRR101) November 22, 2023

وكتب أحمد بتغريدة له على منصة إكس: “اتهمت السلطات السعودية من قبل الكثير من معتقلي الرأي و من الرافضين للتطبيع مع الكيان الصــ.ـهيوني بتهم الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية، ولا يزال معظمهم رهن الاحتجاز التعسفي، ولعل المعتقلين الفلسطينيين مثالا حي على ذلك”.

60 معتقل فلسطيني في سجون #السعودية بحجة انتمائهم لحركة حماس ، ويأتوا يقولوا ليش حماس تتعامل مع إيران ، انتوا من جعلتموهم ينفرون منكم بسبب سياستكم الخاطئة !!#معتقلي_حماس_بالسعوديه pic.twitter.com/bBNynEO3Ts — صالح منصر اليافعي (@saleh_binali) November 22, 2023

صالح منصر اليافعي كتب أيضاً: “60 معتقلاً فلسطينياً في سجون السعودية بحجة انتمائهم لحركة حماس ، ويأتوا يقولوا ليش حماس تتعامل مع إيران ، انتوا من جعلتموهم ينفرون منكم بسبب سياستكم الخاطئة !!”.

حماس حركة جهادية فلسطينية ليس لها أي نشاط خارج فلسطين يبحثون عن من يمد لهم يد العون في مواجهة الاحتلال الصهيوني ، وبدل ما يقفون إلى جانبهم ويدعموهم ذهبوا للتنكيل بهم ومحاربتهم سياسياً وإعلامياً ويقفون إلى جانب العدو الصهيوني !!#معتقلي_حماس_بالسعوديه pic.twitter.com/76ayRjLJFm — صالح منصر اليافعي (@saleh_binali) November 22, 2023

وفي تغريدة أخرى أوضح اليافعي أن حماس “حركة جهادية فلسطينية ليس لها أي نشاط خارج فلسطين يبحثون عن من يمد لهم يد العون في مواجهة الاحتلال الصهيوني ، وبدل ما يقفون إلى جانبهم ويدعموهم ذهبوا للتنكيل بهم ومحاربتهم سياسياً وإعلامياً ويقفون إلى جانب العدو الصهيوني !!”.

المعتقلون الفلسطينيون بالسعودية، بينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، تم تجميد حساباتهم ومنعهم من السفر، وهم يتعرضون منذ اعتقالهم، وفق ما قالته حركة حماس آنذاك، للتعذيب بأشكال متعددة، ويتم التحقيق معهم بشكلٍ قاسٍ.#معتقلي_حماس_بالسعوديه pic.twitter.com/zlKimrcU0y — بْـلـْقِـيـِسْ★ (@Balqee1s) November 22, 2023

كما شاركت المغردة بلقيس بالوسم مؤكدة أن “المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية بينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، تم تجميد حساباتهم ومنعهم من السفر، وهم يتعرضون منذ اعتقالهم، وفق ما قالته حركة حماس آنذاك، للتعذيب بأشكال متعددة، ويتم التحقيق معهم بشكلٍ قاسٍ”.

يذكر أن السعودية لم تتجاوب مع كلّ المناشدات والوساطات رغم تردّي الحالة الصحيّة لكثيرٍ من المعتقلين. وتُمنع عائلاتهم والقليلون الذين أفرج عنهم من الحديث للإعلام.