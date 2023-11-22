صمود فلسطيني في وجه مخطط التهجير القسري.. فيديو مؤثر لأسرة تعيش وسط ركام منزلها

وطن- وثّقت لقطات مصورة حجم الصمود الفلسطيني في وجه الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال على غزة، والتي تشتد ضراوتها في مناطق الشمال، ضمن مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين قسريا.

وأظهر مقطع الفيديو، أسرة فلسطينية تمكث في المنزل وسط الركام، وتباشر حياتها بشكل عادي رغم الحجم الكبير من الدمار الذي شوهد في المنزل.

عائلة فلسطينية ترفض الخروج من بيتها المدمر #غزة_تنتصر pic.twitter.com/cAejpfTFWW — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 22, 2023

إصرار فلسطيني: النكبة لن تتكرر

ومشاهد صمود الفلسطينيين على أرضهم تأتي رغم الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف تقويض معالم الحياة بشكل كامل في القطاع، وهو ما يفسر العدوان البربري على المستشفيات وتحديدا في مناطق شمال القطاع.

وهناك الكثير من المناطق في شمال غزة، طالتها غارات إسرائيلية فتاكة، إلا أنّ هذه المناطق لا تزال مكتظة بأهلها، في إصرار فلسطيني كبير على عدم تكرار مشاهد النكبة.

جباليا.. صمود ضد مخطط التهجير

أحد هذه المناطق هو مخيم جباليا الذي تعرض لغارات إسرائيلية وحشية على مدار الأيام الماضية، لكنّ أهله باقون ومتمسكون بأرضهم.

وتأكيدا لذلك، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل أيام، إن 75% من سكان مخيم جباليا، لم ينزحوا إلى الجنوب، وهو ما يعقّد الهجوم الذي يشنه جيش الاحتلال بريا وجويا.

هدنة في غزة لالتقاط أنفاس الحرب الهمجية

يُشار إلى أن أكثر من 14128 فلسطينيا استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على غزة، مرحلة جديدة مع إعلان دولة قطر دولة قطر، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة، وذلك بعد مرور 46 يوما على الحرب التي بدأها جيش الاحتلال ضد القطاع المحاصر.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، نشرته على حسابها على منصة “إكس”: “دولة قطر تعلن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدءها خلال ٢٤ ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد”.

وبحسب بيان الخارجية القطرية، يشمل الاتفاق تبادل ٥٠ من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.