سايبر طوفان الأقصى تخترق موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية وتسلم معلومات حساسة للمقاومة الفلسطينية (شاهد)

وطن- تمكنت مجموعة فلسطينية تُعرف باسم “سايبر طوفان الأقصى”، من اختراق موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية، والحصول على معلومات حساسة وتسليمها للمقاومة الفلسطينية.

وفي مقطع فيديو متداول، قال أحد المشاركين في عملية الاختراق: “لقد وعدناكم وها نحن نفي بوعدنا، نبشركم يا شعب غزة العزة ويا شعبنا الفلسطيني ويا شعوب العالم، أننا نحن سايبر طوفان الأقصى استطعنا اختراق (موقع) وزارة الدفاع الإسرائيلية التي لم تستطع الوقوف أمام طوفاننا الإلكتروني”.

فريق هاكرز"سايبر طوفان الأقصى" يخترق موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية، ويؤكد حصوله على معلومات حساسة، وتسليمها للمقـــاومة pic.twitter.com/q66zJd4lf6 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 22, 2023

وأضاف: “حصلنا على قوائم خطيرة جدا ومهمة تعود لفرقة الشمال كما تسميها الوزارة الإسرائيلية، وتضم هذه القوائم أسماء أكثر من 11 ألف اسم جندي ومجند وضابط إسرائيلي من فرقة الشمال”.

كشف معلومات حساسة

وأشار إلى أن هذه القوائم تضم معلومات دقيقة جدا وتفصيلية عن الضباط والجنود الإسرائيليين، مؤكدا أنّ المجموعة أصبحت تعرف كل شيء عن قوات الاحتلال سواء الصور الشخصية وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني وأماكن سكنهم وأرقامهم العسكرية ومناصبهم في الجيش بجانب معلومات أخرى أكثر خطورة، سيتم الكشف عنها لاحقا.

واستعرض المتحدث، جانبا من هذه المعلومات عن بعضٍ من قوات الاحتلال، موضحا أنهم كشفوا عن أكثر من 13 ضابطا وجنديا إسرائيليا من أصول أمريكية في فرقة الشمال، ثم استعرض معلومات عنهم.

وكشف أن فرقة الشمال لا تضم عناصر من أصول أمريكية فقط لكنها تضم عددا من الأشخاص من أصول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا.

ولفت إلى أن هذه القوائم بأدق تفاصيلها جرى إرسالها إلى المقاومة الفلسطينية، وهي في حوزتهم حاليا، مشيرا إلى إعداد بطاقة تفصيلية لكل جندي إسرئيلي ومنحه رقما خاصا ليسهل التعامل معهم.

إسرائيل تواجه طوفانا من الهجمات السيبرانية

يُشار إلى أنه منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي ، تواجه دولة الاحتلال طوفانا من الهجمات “السيبرانية”، من مجموعات من “الهاكرز” يدعمون القضية الفلسطينية.

ومجموعة سايبر طوفان الأقصى التي تضع شعار كتائب عز الدين القسام إلى جانب شعارها، سبق أن قالت إنها أرسلت تهديدا إلى جميع المؤسسات الإسرائيلية باختراقها وقرصنتها.

كما أعلنت سابقا عن اختراق عدد من المواقع المرتبطة بوزارة الجيش الإسرائيلية، واستحوذت على قاعدة بيانات لعدد من المجندين وجنود الاحتياط وأرقامهم، ومعلومات أخرى تتعلق بمعلومات حساسة أعلنت أنها ستكشف تفاصيلها تباعا، كما توعدت بأنها ستستخدم هذه البيانات ضمن منظومة هجمات أخرى.

كما سبق أن أعلنت المجموعة ذاتها نجاحها في تعطيل عمل العديد من المواقع الإسرائيلية الحكومية، وأخرى تابعة لمؤسسات إعلامية.

ولم تذكر ماهية المعلومات التي استحوذت عليها، بل اكتفت بعرض عدد من المواقع قبل اختراقها وبعد الاستحواذ عليها.